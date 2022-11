Caerse mientras teletrabajas se considera un accidente laboral. Un juez da la razón a una trabajadora

El hecho de teletrabajar está cogiendo fuerza en el tejido productivo de nuestro país, aunque esto es algo relativamente nuevo que todavía tiene muchos flecos por resolver. Uno de ellos radica en lo que se puede considerar accidente laboral mientras se está trabajando en casa. Y es que puede ser común que mientras estés teletrabajando tengas una caída en tu propia casa, y la pregunta es clara: ¿se considera accidente laboral?

Esto es algo que le ocurrió recientemente a una teletrabajadora que desarrollaba su actividad como teleoperadora especialista desde casa. Al ir al baño a las 13:45 horas, dentro de su jornada laboral, tropezó en el pasillo y cayó al suelo. Esto le provocó lesiones en el codo y el derecho, encontrándose que la mutua no quería cubrirle la asistencia sanitaria alegando que el accidente no se produjo mientras estaba sentada en el ordenador. Ante este hecho, decidió recurrir al Juzgado de lo Social, que le ha dado la razón.

Caerse mientras estás teletrabajando es considerado accidente laboral

El hecho de considerar una caída como accidente laboral o no es realmente importante de cara a recibir una baja laboral y un pago mensual mayor. El tribunal de lo Social de Cáceres ha fallado, por tanto, que el hecho de ir al baño no interrumpe el nexo causal.

Hay que recordar que ir al baño es una necesidad fisiológica que se debe atender dentro de la jornada laboral, y es por ello que no se debe salir de la legislación laboral. El juez trata con esto evitar la desprotección y realizar matices o consideraciones obligatorias ante una legislación que no está adaptada al teletrabajo aún. Es por ello que marca jurisprudencia para que futuros accidentes similares sean considerados como accidentes laborales.

Una de las situaciones que pone el juez en su sentencia es el hecho de tener un accidente mientras se está trabajando físicamente en una oficina o una fábrica. En estos entornos también se puede tener una caída fortuita mientras se va a hacer una fotocopia o se va al propio baño, y no habría ninguna duda de que se trata de un accidente laboral. Es por ello que ha querido extrapolar la situación a un ambiente de trabajo en el propio hogar.

Si bien, esta no es una sentencia firme. La empresa y la mutua van a poder presentar un recurso ante la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura si no están de acuerdo con reconocer el accidente laboral. Lo que está claro es que todavía quedan muchos matices por hacer para que estas situaciones no se tengan que elevar al ámbito judicial constantemente, ya que el trabajo evoluciona y la legislación se debe adaptar a ello.

