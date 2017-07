Calibri, la fuente por defecto en Word, podría ser la clave para condenar a un político por corrupción

La tipografía Calibri es una que conoce casi cualquier persona que haya usado el suite de ofimática de Microsoft. Desde el lanzamiento de Office 2007 y Windows Vista, Calibri pasó a convertirse en la fuente por defecto en Word reemplazando a la emblemática Times New Roman.

Si la defensa del actual Primer Ministro Pakistaní, Nawaz Sharif, hubiese tenido en cuenta eso, no habrían ofrecido documentos escritos con esa fuente para intentar probar la inocencia del político por crimenes cometidos desde los años 90, cuando la fuente ni siquiera existía.

Nawaz Sharif está siendo investigado actualmente por corrupción, presuntamente se ha estado beneficiando de su posición desde los 90, como apunta la evidencia encontrada en los Papeles de Panamá, una de las mayores filtraciones periodísticas de la historia que ocupó los titulares a principios de 2016.

La hija de Sharif y aparente heredera política del jefe de estado, presentó una serie de documentos del año 2006 que supuestamente probarían la inocencia de su padre. Pero rapidamente expertos en tipografía confirmaron que dichos documentos estaban escritos con la tipografía Calibri, una que no estuvo disponible sino hasta 2007, como ya mencionamos.

Haahahah - this is gold. Supposed 'declaration letters' from 2006 typed in Calibri font that didnt even exist till 2007. #TeamTimesNewRoman pic.twitter.com/Pja2ciNu5r