Caminar a partes iguales: esta web calcula el punto intermedio entre otra persona y tú

Si tú y tus amigos caéis en la clásica "pelea" para decidir en qué lugar quedar, hoy te vamos a presentar una web que se encargará de calcular el punto medio entre ambas localizaciones.

Como su nombre indica, Meet me in the Middle es una herramienta muy sencilla con la que podremos invitar a varios amigos para que la distancia que tenga que recorrer cada uno sea equitativa.

Encuentra el punto intermedio entre tú y tus amigos

Lo primero que tendrás que hacer es crear un grupo, para luego enviar el enlace a tus amigos. Lo realmente útil es que puedes calcularlo tanto con un amigo como con cinco a la vez.

Podemos utilizarla en una misma ciudad, entre varias ciudades o países

También puede hacerlo una sola persona a mano, y es algo que puede servirnos a pequeña escala (dentro de una misma ciudad) como a gran escala (en un mismo país o entre varios países).

Otro punto positivo de esta herramienta es que en el mapa aparecerán paradas de metro, cafeterías, pubs y restaurantes cercanos. Es una buena idea, ya que esa "zona intermedia" podría ser desconocida para todos.

Muchas veces, las herramientas más sencillas a veces son las más útiles. Además, esta web puede ser genial para pasar el tiempo calculando cuál es el punto medio entre varios lugares del planeta.