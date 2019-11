Camino a la inversa: Netflix toma el control de un icónico cine de Nueva York para proyectar sus películas

La industria del cine ha cambiado muchísimo en las últimas décadas, y plataformas como Netflix son responsables de haber modificado los hábitos de millones de consumidores en todo el mundo.

Hace unas horas Netflix anunció mediante una nota de prensa que pasará a administrar el Paris Theatre de Nueva York: uno de los cines más carismáticos y antiguos de la ciudad estadounidense.

El fin de una era, el comienzo de otra

Este cine cerró sus puertas el pasado mes de agosto, tras 71 años en pleno funcionamiento. Llegaba así "el fin de una era", y la última película que se proyectó fue 'Pavarotti' (un documental dirigido por Ron Howard).

Aunque Netflix no ha revelado muchos datos sobre los términos de este contrato, sí aclaró que buscan utilizar este espacio para mostrar sus propias películas, eventos especiales y todo tipo de proyecciones.

"Estamos increíblemente orgullosos de preservar esta institución histórica de Nueva York para que pueda seguir siendo un hogar cinematográfico para los amantes del cine".

Son palabras de Ted Sarandos, director de contenido de Netflix. En el comunicado de Netflix hacen especial hincapié en el legado de este edificio en la historia del cine, recordando que Marlene Dietrich fue la encargada de cortar la cinta de inauguración en 1948.

After closing earlier this year, The Paris — New York’s last single-screen theater — reopened for a limited run of MARRIAGE STORY. Now, the iconic theater will be kept open and become a home for special Netflix events, screenings, and theatrical releases. pic.twitter.com/fr82Oq2j8I — Netflix Film (@NetflixFilm) November 25, 2019

Llama la atención que una plataforma como Netflix, que apuesta totalmente por la experiencia digital (en tu casa o en tu smartphone camino al trabajo) apuesten por un cine histórico.

No olvidemos que Netflix ha estado muchas veces en el punto de mira de importantes creadores y actores de la industria. La última la vivimos a finales del mes pasado, cuando anunciaron que estaban probando una funcionalidad que permitía cambiar la velocidad de reproducción.