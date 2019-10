Creadores y actores de Netflix critican los planes para permitir que se pueda cambiar la velocidad de reproducción

A mediados de año publicamos un artículo en el que hablamos de una extensión para Chrome y Firefox que nos permite controlar la velocidad de reproducción en Netflix y YouTube.

Hace unas horas, descubrimos que Netflix está pensando en integrar una funcionalidad similar, y un grupo de usuarios de Android ya han podido probar a activar "una velocidad de reproducción variable" en el servicio.

Críticas por parte de creadores y actores de Netflix

Es una práctica que hemos visto en la mayoría de los reproductores de podcasts (algunos también nos permiten omitir los silencios) o en plataformas como YouTube. De esta manera, si una persona habla demasiado tiempo o se lía dando vueltas sobre un tema podemos consumirlo en menos tiempo.

Los usuarios que han podido probarlo en Android tienen la posibilidad de reducir la velocidad de reproducción (hasta 0.5x) o incrementarla hasta un 1.5x más de la velocidad normal.

Algunos creadores de contenido para Netflix ya han empezado a mostrar su descontento con esta medida, como es el caso de Judd Apatow, responsable de una serie que se puede encontrar en la plataforma ('Love').

No @Netflix no. Don’t make me have to call every director and show creator on Earth to fight you on this. Save me the time. I will win but it will take a ton of time. Don’t fuck with our timing. We give you nice things. Leave them as they were intended to be seen. https://t.co/xkprLM44oC — Judd Apatow (@JuddApatow) October 28, 2019

Como vemos, Apatow publicó un tweet en el que amenaza a Netflix con "llamar a todos los directores y creadores de series del planeta para pelear" contra esta medida. Le pide a la compañía que "le ahorren ese tiempo", y añade que "él ganará, pero necesitará mucho tiempo".

"No juegues con nuestro tiempo. Te damos cosas buenas. Déjalas tal como estaban destinadas a ser vistas".

Apatow siguió publicando tweets hablando de esta nueva medida, asegurando que "los distribuidores no pueden cambiar la forma en que se presenta el contenido. Hacerlo es una ruptura de confianza y no será tolerado por las personas que lo proveen".

People should be allowed to do it if the artist or creator is ok with it. If you want to go watch The Godfather in 90 min then go invent your own personal machine. Streamers should not be allowed to present content which is not the way it was intended to be seen without approval. https://t.co/TCEH3Koax3 — Judd Apatow (@JuddApatow) October 28, 2019

"Si quieres ver 'El Padrino' en 90 minutos ve e invéntate tu propia máquina personal"

Aaron Paul, otra cara conocida en Netflix (por 'El Camino: A Breaking Bad Movie' o su aparición en 'BoJack Horseman') también publicó una serie de tweets para quejarse de esta nueva funcionalidad.

"No hay manera de que Netflix siga adelante con esto. Eso significaría que están tomando completamente el control del arte de otros y destruyéndolo. "Netflix es mucho mejor que eso, ¿estoy en lo cierto, Netflix?".

Tendremos que esperar a ver cómo recibe Netflix todas estas críticas y si finalmente decidirán implementar esta funcionalidad o tras escucharlas eligen dar marcha atrás.

Lo cierto es que este tipo de medidas ponen de manifiesto que vivimos en un mundo repleto de contenido y estímulos. Muchas personas son incapaces de ver una película o una serie sin estar atentas a su teléfono móvil en un segundo plano.

Esa ansia por querer "verlo todo" y en el mínimo tiempo posible podrían estar detrás de funcionalidades que buscan agilizar el proceso de consumir una serie o película.