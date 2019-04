“Una canción de hielo y datos”: el algoritmo que intenta predecir quien morirá en la octava temporada de Juego de Tronos

En los últimos años y con el boom de la inteligencia artificial, son varios los algoritmos que han intentado predecir desde el ganador del mundial de fútbol hasta quién será el próximo personaje en morir en Juego de Tronos.

Entre todos estos, hay un proyecto que lleva desde 2016 usando machine learning para predecir las muertes de la serie de HBO que acaba de estrenar su octava temporada. Su nombre es "A song of ice and date", y desde su web oficial ya puedes ir a mirar quién tiene mayores y menores probabilidades de sobrevivir cuando Juego de Tronos llegue a su final.

Este algoritmo de aprendizaje automático que predice la probabilidad de muerte en función de diversas características extraídas de los más de 2000 personajes que aparecen en la saga de libros 'Canción de Hielo y Fuego' de George R.R. Martin, ya logró predecir antes de forma acertada las muertes de --SPOILER ALERT-- Tommen Baratheon, Peter Baelish y Stannis Baratheon, además de incluso predecir que Jon Snow resucitaría.

El 1% de Daenerys versus el 94% de Bronn

Esta web es responsabilidad de un grupo de científicos en la Universidad Técnica de Munich, y la mayoría de los datos que utiliza el algoritmo provienen de las inmensas wikis dedicadas a los libros y la serie de televisión que existen en la web: A Wiki of Ice and Fire y la Wiki Fandom de Game of Thrones.

En años anteriores los datos usados provenían unicamente de los libros, pero ahora provienen de las wikis y han empezado a usar dos modelos predictivos, uno que usa esos datos para extraer características de cada personaje y otro que analiza la longevidad del personaje y las variables que influyen en sus probabilidades de morir.

Es así como tenemos estas predicciones, que actualmente ponen a Daenerys Targaryen con una mínima probabilidad de morir de apenas el 1%, versus extremos como el 94% de Bronn que lo tienen con un pie en la tumba.

Jon Snow tiene un 12% de posibilidades de morir, mientras que Sansa Stark está al otro extremo con 73% de posibilidades. La favorita de todos, Cersei, tiene solo un 5% de probabilidad de morir en la octava temporada de Juego de Tronos, aunque un 12% en los libros.

Es curioso este último dato, puesto que el algoritmo lanza predicciones diferentes para la serie de TV que para los libros de Martin, después de todo, hace tiempo que se bifurcaron en dos historias distintas.

También ofrecen una comparación de le edad que tienen los personajes en la serie versus los libros, y sus posibilidades de sobrevivir entre los años 305 y 325 AC según el aproximado de la era en la que se desarrolla la historia en la serie de televisión.