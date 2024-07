Carlos Alcaraz - Novak Djokovic: a qué hora juegan y dónde ver la final de Wimbledon 2024 online

Ha llegado el día. Hoy se enfrentan en la pista central de Wimbledon Carlos Alcaraz y Novak Djokovic. Lo hacen por segundo año consecutivo y con todo el sentido, pues junto a Jannik Sinner, el actual número uno, son los dos mejores tenistas del momento. En el caso del serbio, hablamos del mejor de la historia, en un olimpo que ocupa junto a Roger Federer y Rafa Nadal.

Te dejamos toda la información sobre horario y dónde y cómo ver el histórico encuentro que puede darle el segundo Grand Slam consecutivo a Carlitos y el 25 grande de su palmarés a Nole.

Horario de la final de Wimbledon 2024

La final de Wimbledon entre Alcaraz y Djokovic tendrá lugar hoy 16 de julio en la pista central de Wimbledon, en el espectacular All England Club de la capital inglesa.

La final dará comienzo a las 15 horas, hora española peninsular (14 en las Islas Canarias). La duración siempre es una incógnita, pero a diferencia de la histórica final entre Federer y Nadal en 2008, la lluvia no retrasará ni el comienzo ni el transcurso del partido, pues tanto la pista central como la Pista 1 cuentan con techo retráctil. Por si alguien duda, no, la lluvia no será el problema para que esta final llegue a solaparse con la de la Eurocopa 2024.

Dónde ver la final de Wimbledon entre Alcaraz - Djokovic

Como cada año, Movistar Plus+ será la encargada de la retransmisión de la la final de Wimbledon 2024, tras haber emitido todo el torneo. Esto quiere decir que los clientes de la operadora podrán disfrutar del partido tanto en decodificadores como dispositivos móviles.

El partido también podrá verse en la suscripción Movistar Plus+, que es independiente del operador. Se emitirá en el canal Movistar+ (dial 7). Aunque Movistar últimamente está ofreciendo promociones para ver la suscripción gratis durante un mes, actualmente no hay ningún código para verlo gratis. Así que quien desee ver el partido tendrá que pagar 9,99 euros tras suscribirse en su página web.

En el caso de Roland Garros, la final se pudo ver en abierto en DMAX al ser considerado un evento de interés general. Wimbledon no tiene esa consideración (en Reino Unido la BBC sí lo emite en abierto), por lo que toca pasar por caja.

Imágenes | Movistar

En Genbeta | Dónde ver el España - Inglaterra gratis y online en la final de la Eurocopa 2024: horario y formas de seguirlo