Microsoft no arriesga en IA: ha llenado su asistente Copilot de nuevas funciones, pero todas las habíamos visto ya antes

Microsoft ha celebrado su 50 aniversario anunciando una importante renovación de Copilot, su asistente basado en IA, que a partir de ahora incorpora toda una gama de nuevas y útiles funcionalidades dirigidas a consolidar su posición en la carrera por el liderato de los asistentes inteligentes.

Sin embargo, hay una crítica que Microsoft no puede ignorar: la mayoría de estas mejoras no son innovaciones originales, sino adaptaciones de tecnologías que sus principales competidores —como OpenAI, Google o Anthropic— ya habían implementado.

Un vistazo a… 'Sgroogled.com': cuando MICROSOFT lanzaba anuncios ANTI-GOOGLE

Las novedades de Copilot

Las funcionalidades anunciadas abarcan múltiples áreas:

Copilot Vision : Quizá la más llamativa. Copilot ahora puede "ver" lo que hay en tu pantalla o incluso lo que enfocas con la cámara de tu móvil. Puede ayudarte, por ejemplo, a identificar una planta, a reorganizar tu salón o a usar programas como Photoshop. Esta función ya se puede usar en móviles y pronto llegará a Windows.

: Quizá la más llamativa. Copilot ahora puede "ver" lo que hay en tu pantalla o incluso lo que enfocas con la cámara de tu móvil. Puede ayudarte, por ejemplo, a identificar una planta, a reorganizar tu salón o a usar programas como Photoshop. Esta función ya se puede usar en móviles y pronto llegará a Windows. Copilot Actions : Permite al asistente realizar tareas automáticas, como buscar trasteros o reservar restaurantes, imitando las capacidades ya vistas en herramientas como Operator de OpenAI.

: Permite al asistente realizar tareas automáticas, como buscar trasteros o reservar restaurantes, imitando las capacidades ya vistas en herramientas como Operator de OpenAI. Copilot Pages : Introduce la colaboración en tiempo real con la IA, integrando archivos y contexto en una conversación fluida. Es esencialmente una réplica de Canvas de OpenAI.

: Introduce la colaboración en tiempo real con la IA, integrando archivos y contexto en una conversación fluida. Es esencialmente una réplica de Canvas de OpenAI. Deep Research: Brinda análisis profundos y detallados sobre temas de interés, navegando por internet para recopilar datos y sintetizarlos. ChatGPT ya había lanzado una función similar semanas antes.

Copilot Memory : Si el usuario lo autoriza, Copilot recordará interacciones pasadas para personalizar futuras respuestas. Este tipo de personalización es un estándar creciente en los modelos de IA avanzados.

: Si el usuario lo autoriza, Copilot recordará interacciones pasadas para personalizar futuras respuestas. Este tipo de personalización es un estándar creciente en los modelos de IA avanzados. Copilot Search : Un motor de búsqueda con IA que proporciona resultados con citas y referencias, similar a lo que ya ofrece Perplexity o ChatGPT Search.

: Un motor de búsqueda con IA que proporciona resultados con citas y referencias, similar a lo que ya ofrece Perplexity o ChatGPT Search. Copilot Podcasts : Esta nueva función genera podcasts con voces sintéticas basadas en texto, una propuesta similar a la presentada por Google con NotebookLM.

: Esta nueva función genera podcasts con voces sintéticas basadas en texto, una propuesta similar a la presentada por Google con NotebookLM. Copilot Shopping: Mejora la experiencia de búsqueda de productos con recomendaciones personalizadas, alertas de ofertas y análisis de precios.

¿Revolución o simple actualización?

Aunque todas estas funciones enriquecen claramente el ecosistema Copilot, la principal crítica entre expertos y usuarios está siendo la evidente falta de originalidad. Las similitudes con las características ya presentes en los productos de la competencia hacen pensar más en una 'puesta al día' que en un intento de causar un 'terremoto' en el mercado.

Microsoft parece optar por una estrategia de consolidación. Busca integrar funciones ya populares en otras plataformas dentro de su ecosistema Windows, Office y dispositivos móviles, haciendo de Copilot una herramienta omnipresente y funcional.

¿Para cuándo?

Microsoft afirma que muchas de las nuevas funcionalidades empezarán a implementar "a partir" de hoy como 'preview', y que se irán mejorando "en las próximas semanas y meses", variando su disponibilidad según la característica, la plataforma y el mercado de origen del usuario. Que es como no decir nada, vaya.

El objetivo de Microsoft

En palabras de Mustafa Suleyman, actual responsable de la división de IA de Microsoft, la nueva ambición de la compañía es dotar de "un ayudante de IA a todo el mundo", capaz resultar útiles tanto en entornos personales como corporativos. Resulta obvio el paralelismo con el objetivo fundacional de Bill Gates de poner un PC en cada hogar.

No es que Microsoft no innove nada en el campo de la IA, no obstante: los de Redmond también han avanzado en el desarrollo de sus propios modelos, como Phi-4, lo que, al menos, demuestra su interés por reducir la dependencia de socios como OpenAI y posicionarse como actor autónomo en el campo de la IA.

Imagen | Microsoft

