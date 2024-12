Llevo varios días usando ChatGPT como buscador principal con la app de Windows. Google está en un serio aprieto

El mes pasado hicieron dos años desde que ChatGPT fue lanzado en todo el mundo, poniendo patas arriba a toda la industria tecnología con sus grandes capacidades. Desde entonces, la herramienta ha evolucionado en gran medida, obteniendo nuevos y más potentes modelos de lenguaje, más herramientas de interacción, su modo de voz avanzado, y mucho más.

Durante estos últimos días, OpenAI ha vuelto a lanzar nuevas funciones para ChatGPT que tenía interés en probar, como una mejora en las búsquedas web, la posibilidad de buscar locales y comercios como si de un Google Maps se tratase, y más. Bajo estas líneas te cuento qué hay de nuevo y cuál ha sido mi experiencia con las últimas funciones que OpenAI ha integrado a su chatbot.

Búsquedas web mejoradas y resúmenes de la última hora

Lo de las conversaciones en lenguaje natural es algo que desde OpenAI ya tienen dominado. GPT-4o está funcionando muy bien para la mayoría de consultas, y si bien aún hay múltiples situaciones en las que debemos corregir al chatbot, obligándonos a estar atentos en su trabajo, la herramienta va ganando puntos como copiloto para todo tipo de tareas.

Una de las nuevas adiciones en ChatGPT ha sido la búsqueda web. Desde hace un tiempo se encontraba disponible para miembros Plus, pero no ha sido hasta hace unos días cuando se ha habilitado a todo el mundo, incluyendo a aquellos que usan la herramienta con el plan gratuito.

Ahora tendremos un botoncito con un icono de globo terráqueo que, si lo pulsamos, activaremos el modo de búsqueda web de ChatGPT. De esta manera, si queremos consultar sobre cualquier noticia de última hora, o prácticamente sobre cualquier duda que tengamos, ChatGPT nos ofrecerá una breve respuesta de nuestra consulta, seguida de una serie de enlaces a fuentes donde se amplía la información que deseamos buscar.

Esto convierte a ChatGPT en un arma poderosísima contra Google, pues se abre la veda a que el chatbot también haga la función de buscador. Cabe destacar que todavía está muy verde y en pañales, pero es un primer paso para competir con Google Search.

En este sentido he realizado algunas búsquedas de prueba, como preguntándole cuándo sale la segunda temporada de ‘Severance’ (serie que me enganchó por completo), o lo que está sucediendo a última hora en Corea del Norte y su intensificación en la participación en el conflicto bélico en Ucrania. Como podemos ver, además del resumen sacado de varias fuentes, también tenemos enlaces directos a muchos sitios web para conocer más información al respecto.

Buscar de esta manera sirve de gran ayuda, ya que ese breve resumen te puede poner un poco al día acerca de la consulta que hayas realizado. Además, ChatGPT puede detectar automáticamente si tu consulta se trata de algo que se necesite buscar en Internet, por lo que no tendrás que pulsar el botoncito del globo cada vez que quieras buscar algo. Eso sí, si específicamente quieres usar solamente el modo de búsqueda web, deberás dejar esta opción activa.

En mi caso me ha ayudado mucho tener la app de ChatGPT instalada en Windows, ya que con tan solo pulsar Alt + Espacio puedo acceder a ChatGPT de manera instantánea para obtener cualquier respuesta.

ChatGPT se acaba de convertir en un Google Maps con información de locales

Otra de las grandes adiciones a ChatGPT es la búsqueda de locales y restaurantes, pudiendo utilizar este chatbot como si de Google Maps se tratase. De esta manera, podemos pedirle que nos ofrezca información acerca de alguna cafetería o restaurante cerca de nuestra zona y el chatbot nos enviará un puñado de locales con toda la información relevante.

En este sentido, está muy bien integrado con la app para móviles, ya que usa Google Maps en Android, o Apple Maps en iOS para ofrecernos un mapa con nuestra consulta. De esta manera, si pinchamos sobre cualquier resultado, obtendremos información sobre el horario de apertura, teléfono de contacto, sitio web y dirección.

No te voy a engañar, aunque está muy bien lograda e integrada con la app de mapas esta función, aún deja mucho que desear, sobre todo porque no posee la enorme base de datos actualizada y en tiempo real de Google para estas cosas. Y es que no es extraño encontrarse con algún local que haya cerrado permanentemente y que te lo muestre como resultado relevante. En este sentido aún deja mucho que desear, al menos en los resultados desde España.

Herramientas de redacción colaborativa

Aún así, el chatbot va por buen camino para convertirse en una pieza clave que abarque múltiples herramientas de utilidad en nuestro día a día. Y a todo esto hay que sumarle la herramienta de Lienzo y redacción colaborativa, muy útil cuando nos toca presentar algún documento y queremos obtener funciones de corrección y revisión.

En este sentido, debemos seleccionar la herramienta de ‘Lienzo’, dentro del icono de cajón de herramientas. Cuando realicemos una solicitud, seguido del texto o documento que tengamos a mano mientras la herramienta de ‘Lienzo’ esté activa, ChatGPT te ofrecerá el resultado en una ventana aparte donde podrás visualizar de mejor forma el texto y obtener funciones de revisión, adaptar el contenido al nivel de conocimientos de la persona, ajuste de longitud, sugerencia en la edición y hasta puedes añadir emoticonos.

La herramienta es muy útil además cuando se desea trabajar en un proyecto o documento en conjunto con otros usuarios, ya que podremos sugerir ediciones y hacer que ChatGPT muestre los resultados en base a las consultas que le prestamos.

Si en tan solo dos años la herramienta ha evolucionado de esta manera, no me quiero ni imaginar que pasará a lo largo de los próximos años con la inteligencia artificial generativa. Sea como fuere, estaremos siempre pendientes para traerte todas las novedades y más.

