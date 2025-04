Condujo 500 km en EEUU para comprobar cuántas fotos sacaba la policía de su coche. Su conclusión: la privacidad es una ilusión

Conducir durante muchos kilómetros sin ser visto por ninguna cámara es hoy en día casi imposible. Precisamente eso fue lo que intentó demostrar Jeff Schwaner, editor de Cardinal News, para comprobar el nivel de vigilancia al que están sometidos los conductores en Estados Unidos durante trayectos largos. El resultado dejó claro que la supuesta privacidad al volante es, en realidad, inexistente.

Para ello, Schwaner condujo casi 500 kilómetros por distintas zonas rurales del estado de Virginia. Un recorrido que relata con una gran detalle en su artículo, registrando las horas exactas en las que pasó por puntos donde podía haber cámaras.

Una privacidad que está en duda

Tras completar el trayecto, decidió acudir a las comisarías de policía de las áreas por donde había circulado, con el objetivo de solicitar las imágenes captadas de su vehículo. Gracias a la Ley de Libertad de Información vigente en su estado, este proceso era relativamente sencillo (en la teoría).

Sin embargo, no todas las comisarías colaboraron. Cuatro le negaron el acceso a la información, pero nueve sí accedieron a buscar y proporcionarle todas las imágenes disponibles de su coche. Incluso, en algunos condados le preguntaron si el propósito de su solicitud era investigar una posible infidelidad de su esposa, reflejo del riguroso control que se ejerce en determinadas zonas.

Al obtener las imágenes, Schwaner las comparó con sus propios registros de cámaras instaladas en los diferentes condados, normalmente ubicadas en las entradas y salidas de las ciudades. El resultado fue impactante: consiguió decenas de imágenes que incluían información clave como la matrícula y el modelo del vehículo, datos fundamentales para facilitar un eventual rastreo en una investigación policial.

Más sorprendente aún fue descubrir que también había sido captado en zonas remotas, donde no esperaba encontrar ninguna cámara enfocando a su coche. Este hallazgo abrió un importante debate sobre la privacidad en carretera. El propio Jeff reconoció que resulta "espeluznante" tener este nivel de control, y lo expresó así:

Es un poco espeluznante ver cómo tan solo cuatro o seis imágenes, correctamente selladas en la hora y la fecha, pueden establecer patrones que podrían permitir a alguien saber con cierta probabilidad cómo podrían interceptarme de camino al trabajo una mañana.

Incluso mencionó que, pocos días después de realizar el experimento, tuvo que consultar sus notas para recordar qué había hecho exactamente en una de las ubicaciones donde fue captado. Mientras tanto, la policía, con solo un par de imágenes, podía situarlo perfectamente en tiempo y espacio.

El 'responsable' de esta situación es la infraestructura de vigilancia automatizada basada en el reconocimiento de matrículas. En España existe un sistema similar con cámaras ANPR que van a capturar la matrícula de un coche junto a la fecha y la ubicación. Unas cámaras cuya ubicación es conocida gracias a la web DeFlock.

Jeff Schwaner hace especial hincapié en la escasa privacidad que existe en espacios públicos. Afirma que:

No solo no tenemos derecho a la privacidad en público; ni siquiera tenemos derecho a vernos a nosotros mismos como el gobierno y la policía podrían vernos.

Una crítica clara a los obstáculos que le pusieron algunas comisarías para acceder a información que, en última instancia, le pertenecía. Así, concluye que la privacidad al conducir es una simple ilusión, ya que, según sus palabras, "hemos pasado de tener una expectativa de privacidad, incluso en espacios públicos, a todo lo contrario".

