Controlan las matrículas de nuestros coches con cámaras. Este mapas muestran dónde están

Cuando vamos circulando por la carretera es bastante común encontrarnos con cámaras que enfocan hacia nuestro coche. Algunas de ellas pueden ser radares, pero otras no se avisan porque están revisando nuestra matrícula para saber si el vehículo tiene seguro, ITV o incluso otras revisan si tenemos el cinturón. En algunos puntos de España se pueden encontrar cámaras que pueden atentar contra nuestra privacidad, y un ingeniero se ha hartado y las ha recopilado en un mapa interactivo.

Ha sido el ingeniero de software Will Freeman el que ha desarrollado una herramienta online llamada DeFlock que simplemente es un mapa donde se muestran las cámaras de reconocimiento de matrículas que hay en diferentes partes del mundo. Algunas de ellas las tenemos en España.

España cuenta con decenas de cámaras de control de matrícula

Tal y como ha recogido el medio AI.com el proyecto persigue tomar consciencia de estos sistemas tecnológicos y sobre todo hacer hincapié en nuestra privacidad. Las cámaras ANPR tienen la misión de capturar las matrículas de los vehículos y registrar la ubicación y la fecha exacta (además de la hora) donde se ha tomado la imagen.

Es decir, las autoridades van a poder saber de manera exacta que un coche en concreto ha pasado por esa ubicación. Algo ideal para poder localizar un vehículo robado o realizar investigaciones relacionadas con un delito. Pero también sirven para poder rastrear nuestros movimientos pese a que no hayamos hecho nada malo.

El propio creador afirma que "no me gusta que me rastreen donde voy". De esta manera, a raíz de un viaje desde Washington a Huntsville observó una gran cantidad de este tipo de cámaras. Es por ello que abrió este portal donde ya se han registrado 5.500 cámaras en todo el mundo.

"Los ciudadanos deberían tener la posibilidad de saber cuándo y dónde están siendo vigilados" defiende Freeman mientras critica que no se avisa de la presencia de estas cámaras.

A través del mapa de DeFlock podemos ver que en España hay varias ubicaciones donde se encuentran este tipo de cámaras. Simplemente acercándonos a los grandes círculos azules veremos las ubicaciones concretas.

El norte de España es sin duda donde más proliferan estas cámaras de vigilancia que toman los datos de las matrículas. En el sur únicamente destacan en la zona de Almería o de la Comunidad Valencia.

