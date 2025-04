Ya tengo el DNI en el móvil gracias a la app MiDNI. Me ha sorprendido (para bien) por su diseño y seguridad

Ya podemos tener el DNI en nuestro teléfono móvil, lo que nos permite olvidarnos, en ciertas situaciones, de llevar su versión física. Este logro llega con la presentación de la aplicación MiDNI, disponible para descargar en iOS y Android. Sin embargo, hacerla funcionar correctamente me ha llevado un par de horas.

Registrar el DNI no ha sido una tarea sencilla. Ha sido el primer paso necesario para usar esta nueva herramienta del Ministerio del Interior. No pude realizar este registro con el certificado digital instalado en mi móvil, por lo que tuve que acudir presencialmente a una comisaría de policía.

Es cierto que existía la posibilidad de registrarse por internet desde casa, pero al no disponer de un lector compatible y observar que los servidores no funcionaban adecuadamente, opté por desplazarme personalmente.

En la comisaría, el proceso fue rápido y sencillo. Solo tuve que acudir al Punto de Actualización de Documentos e introducir mi DNI. Tras identificarme con la contraseña y seleccionar la sección MiDNI, completé los datos solicitados (teléfono móvil y correo electrónico) para vincularlos con el sistema. Este trámite duró apenas cinco minutos, sin necesidad de hacer cola ni solicitar cita previa. Además, evité invertir dinero en adquirir un lector compatible.

Una vez registrado mi número de teléfono, los siguientes pasos fueron en la propia aplicación MiDNI. Este proceso fue relativamente fácil, ya que el sistema proporciona una guía clara para introducir el número de DNI y el número de soporte.

Al completar correctamente este paso, se pasa a la creación de una contraseña, que debe tener al menos ocho caracteres e incluir mayúsculas. También se activan sistemas biométricos de seguridad, como el reconocimiento facial o la huella dactilar, esenciales debido a que se solicitarán con frecuencia al utilizar la aplicación.

Un funcionamiento simple y efectivo

Una vez realizado el registro y activada la app, queda claro que ha sido creada con una única función: llevar el DNI en el móvil. En la pantalla principal aparece únicamente el botón "Ver mi DNI", dentro de una interfaz minimalista y limpia.

Al pulsarlo, se requerirá autenticación biométrica, tras lo cual se visualizarán datos almacenados como el número de DNI, nombre, fecha y lugar de nacimiento, sexo, dirección, domicilio, nombres de los padres o fechas de caducidad de los certificados.

Lo verdaderamente importante es generar el código QR que identificará al ciudadano. Este código se genera al pulsar "Mostrar mi DNI", bajo el título "Reino de España". Automáticamente, se ofrecen tres opciones:

DNI edad: solo se comparte la foto, el número de DNI y si se es mayor de edad o no.

solo se comparte la foto, el número de DNI y si se es mayor de edad o no. DNI simple: se comparte fecha de nacimiento, nombre completo, sexo y fecha de validez del DNI.

se comparte fecha de nacimiento, nombre completo, sexo y fecha de validez del DNI. DNI completo: se comparten todos los datos del DNI.

Esta última opción debe utilizarse con mucha precaución, únicamente cuando un agente de policía lo solicite o en presencia de personas de absoluta confianza. Es altamente desaconsejable permitir que desconocidos escaneen este código, ya que podrían acceder a gran cantidad de información personal.

Otra función destacable es que cualquier ciudadano puede escanear el QR del DNI de otra persona para verificar su autenticidad. Esta opción está disponible mediante el icono ubicado en la parte superior derecha de la aplicación, que al pulsarse activa la cámara para leer el código QR.

Una aplicación que luce por su gran seguridad

La seguridad es uno de los aspectos fundamentales de MiDNI. Al tratarse de un documento importante digitalizado, surgen dudas razonables sobre la privacidad de la información. Sin embargo, la aplicación transmite confianza mediante numerosos sistemas de protección diseñados para evitar accesos indebidos.

Los cronómetros son los protagonistas de MiDNI. Cada pantalla activa incluye un cronómetro de un minuto, tiempo máximo disponible para compartir los datos del DNI con otra persona. Una vez transcurrido este minuto, la aplicación se cierra automáticamente y es necesario volver a autenticarse mediante biometría. Esto evita riesgos en caso de dejar el móvil desbloqueado sobre una mesa.

Las capturas de pantalla están 'prohibidas'. En las áreas que muestran información personal, cualquier intento de hacer una captura generará una imagen completamente blanca sin datos. Lo mismo sucede al intentar grabar la pantalla.

Cuando se escanea el código QR no se almacenan los datos. No se almacenan los datos personales del escaneado ya que estos solo son visibles durante un minuto, y únicamente con la finalidad de verificar autenticidad. No es posible copiar, guardar o capturar esta información.

Todas estas medidas refuerzan la confianza en la aplicación, permitiendo almacenar digitalmente uno de los documentos más importantes con un alto grado de seguridad.

