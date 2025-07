Estas webs son ideales para consultar el estado de los trenes en España: es igual a ver las pantallas de ADIF

El verano ya está aquí, y con él los desplazamientos de miles de españoles para disfrutar de sus vacaciones. Esto hace que en esta época estival se frecuenten bastante los aeropuertos, las carreteras y también las estaciones de tren. Y si eres una de las personas que va a coger un tren, es importante estar bien informado sobre los horarios de salida, llegada, andén...

En todas las estaciones hay multitud de pantallas que informan sobre el estado de cada uno de los trenes, pero puede ser interesante tenerlas en el propio móvil u ordenador para no tener que estar levantándose. Y ya son varios desarrolladores los que han aprovechado la opción que ha dado ADIF al abrir su sistema de pantallas en las estaciones que dirigen. Aunque no libres de problemas.

Toda la información del estado de trenes en tu navegador

Ha sido un ingeniero de software, Mario Montes, el que ha creado una interesante aplicación en internet que permite consultar en tiempo real las pantallas de las diferentes estaciones de ADIF. Encima con muchos filtros para poder tener una experiencia lo más completa posible.

A través de la web pantallas-estaciones.vercel.app se va a tener acceso a toda esta información desde cualquier dispositivo. Cuenta con diferentes filtros como por ejemplo el elegir la estación donde se quiere consultar la pantalla, y en la parte inferior si quieres ver las salidas o las llegadas. Al momento, a la derecha aparece exactamente la misma pantalla que se vería en la estación, y en la parte inferior de esta se puede encontrar un botón para ampliar su visión con el objetivo de ver más horas.

Pero puedes agregar más filtros para hacer más concreta la búsqueda y tener únicamente el tren que te interesa en pantalla sin otra información sobre otros trenes. Se puede elegir el número de tren, el tipo de tráfico (Cercanías, AVE, larga distancia, regional...) y también la compañía (Renfe, Iryo, Ouigo...).

Encima, con un simple enlace se va a poder compartir fácilmente esta información con otra persona, como por ejemplo un familiar o amigo que te vaya a recoger a la estación. Sin duda es una gran herramienta que funciona en tiempo real y que es ideal para cualquiera que frecuente las estaciones este verano.

Pero no es un proyecto solitario. Con el mismo concepto, también encontramos otra web que se aprovecha de esta apertura por parte de ADIF como es ferropanel.rubenbupe.com que también cuenta con diferentes filtros para personalizar la información que se muestra en la pantalla.

No han estado libres de amenazas legales. Ambos desarrolladores han compartido a través de redes sociales lo complicado que ha sido crear una aplicación como esta. Pero no técnicamente. Al usar el paquete de datos liberado por ADIF, tanto en la URL como en la web pusieron el nombre de esta empresa ferroviaria o el logo. Algo que desde ADIF no dudaron en recordarles que no se podía hacer, amenazándoles incluso con llevarles a los tribunales.

Esto ha hecho que en algunos casos tengan que cambiar las URL de acceso eliminando el término 'ADIF' o los logos que aparecen en las pantallas que proporciona la propia empresa. Algo que, por una parte, se puede llegar a entender al ser una marca registrada, pero, por otro lado, choca bastante cuando ha sido la propia ADIF quien ha liberado estas herramientas. Y encima cuando los desarrolladores ofrecen este servicio de manera desinteresada, sin generar beneficio económico y apuntando a que no están afiliados a ADIF.

Por otro lado, también sorprende que toda esta información se puede encontrar en una web propia de ADIF como es info.adif.es, pero que en el momento de hacer este artículo no he podido acceder a ella, al encontrarse caída.

Imagen | Mikel Ortega

En Genbeta | Consulta el estado de la carretera en este mapa de la DGT antes de viajar: podrás saber dónde hay radares o accidentes de tráfico