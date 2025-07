Si has sido víctima de una estafa por Internet, así es como puedes recuperar tu dinero

Las estafas por Internet se han convertido en un problema creciente que afecta a miles de personas cada año en España. Phishing, smishing, fraudes en compraventas online, inversiones falsas o timos románticos son solo algunas de las muchas modalidades de ciberdelincuencia que proliferan en la red.

Pero la gran pregunta que se hacen muchas víctimas es: ¿puedo recuperar mi dinero si me han estafado por Internet? La respuesta, aunque no siempre sencilla, es sí en muchos casos, siempre que se actúe de forma rápida, informada y con los procedimientos adecuados.

Qué hacer (¡y qué no!) si descubres que te han estafado

Tras descubrir que has sido víctima de una estafa online, es tan importante actuar rápido como actuar correctamente. Y eso supone seguir una serie de pasos, y no dejarse llevar ni por la vergüenza de haber sido estafado, sino por el pánico o la rabia. Todos ellos son errores muy comunes que pueden perjudicar tus posibilidades de recuperar tu dinero.

1. Detecta la estafa y actúa con rapidez

El factor tiempo resulta crucial, pero lo primero es saber reconocer que has sido víctima de un fraude. Algunas señales habituales incluyen:

Cargos en tu cuenta que no reconoces.

Transferencias realizadas sin tu autorización.

Compras online que no llegan nunca, y el vendedor desaparece.

Comunicaciones sospechosas de tu banco, Correos o Hacienda que te han llevado a introducir tus datos en webs falsas.

2. No borres pruebas

Es un error común: eliminar mensajes, correos, capturas o historiales de conversación pensando que ya no sirven. Sin embargo. no debes hacerlo: toda comunicación con el estafador —por mínima que parezca— es prueba esencial para la policía, el banco o un juez. Aunque hayas sido engañado, la documentación puede demostrar el engaño y reforzar tu reclamación.

Más aún: no sólo no debes borrar las pruebas que obran en tu poder, sino que debes asegurarte de recopilar URLs y capturas de las webs en las que hayas entrado, de los perfiles con los que hayas interactuado, y de los mensajes que hayas intercambiado, para evitar que el estafador sea quien destruya pruebas.

3. No te sigas comunicando con el estafador

Otro error común es seguir hablando con el estafador, esperando que devuelva el dinero. Pero no debes hacerlo, pues corres el riesgo de darle inadvertidamente más información personal y, con ella, la oportunidad de manipularte de nuevo. Así que guarda las conversaciones existentes, pero corta toda comunicación de inmediato.

4. No esperes a "ver qué pasa"

El tiempo juega en tu contra: algunas gestiones bancarias tienen plazos muy cortos (incluso 24-48 h.) para revertir operaciones. Cuanto más tardes, más difícil será recuperar el dinero o rastrear al estafador.

5. No asumas la culpa sin revisar a qué tienes derecho

Otro error común podría ser pensar que fue tu error por caer en el engaño y que no puedes reclamar. Sin embargo, la ley española y la jurisprudencia establecen, por ejemplo, que los bancos son responsables salvo negligencia grave del cliente. Actuar de buena fe no te convierte en culpable.

6. No hagas transferencias para "recuperar el dinero"

En ocasiones, tras sufrir una estafa, alguien te contacta diciendo que puede ayudarte a recuperar el dinero… a cambio de otro pago. No lo hagas: se trata de un caso de doble estafa, en el que muchas víctimas caen por desesperación.

En ocasiones, los propios estafadores vuelven a contactar haciéndose pasar por detectives privados o abogados. Contacta sólo con autoridades oficiales y/o con abogados colegiados.

7. No publiques datos personales del estafador en redes sociales

En lugar de dejarte llevar por la apatía o la vergüenza, quizá te dejes llevar por la rabia y se te pase por la cabeza que sería una buena idea exponer nombres, direcciones o números de teléfono del estafador en Internet.

Aunque es comprensible sentirte así, esto puede causarte problemas legales por revelación de datos, entorpecer la investigación policial o incluso generar represalias. Ten en cuenta, además, que pueden estar suplantando a otra persona totalmente ajena a lo ocurrido.

Así que, una vez revisadas todas esas cosas que no debes hacer, el primer paso formal es contactar con tu entidad bancaria. Hazlo por teléfono o acude lo antes posible a una sucursal física. Explica lo sucedido, solicita el bloqueo de tarjetas o cuentas comprometidas y exige el reintegro inmediato de las cantidades defraudadas.

Según el Real Decreto-ley 19/2018, de servicios de pago, si no has autorizado una operación (como una transferencia o cargo) y no has sido gravemente negligente, el banco debe devolverte el dinero inmediatamente. La carga de la prueba recae sobre la entidad. Ampliaremos eso más adelante.

9. Denuncia ante la Policía Nacional o la Guardia Civil

Presenta una denuncia formal ante la Unidad de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil o la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional. Puedes hacerlo online, pero siempre es recomendable acudir personalmente a una comisaría.

Aporta toda la documentación posible (¿recuerdas el paso 2?):

Extractos bancarios.

Conversaciones con el estafador.

Capturas de pantalla.

Emails o mensajes sospechosos.

Comprobantes de pago o transferencias.

10. Comunica el fraude a la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), a través de la OSI, ofrece asistencia gratuita a víctimas de fraudes online. Puedes contactarles en el 017 (teléfono gratuito y confidencial) o en su web. Te proporcionarán asesoramiento técnico, recomendaciones sobre ciberseguridad y te ayudarán a tomar medidas para protegerte de futuras amenazas.

11. Reclama ante el Servicio de Atención al Cliente del banco

Si tu entidad bancaria se niega a devolverte el dinero, puedes presentar una reclamación formal por escrito ante su Servicio de Atención al Cliente. El banco tiene un mes para responder. Si la respuesta no es satisfactoria, puedes escalar la reclamación al Banco de España, a través de su Departamento de Conducta de Entidades

El Banco de España emite un informe vinculante en la práctica, que puede servir como respaldo en futuras acciones legales.

12. Acude a la vía judicial si es necesario

Si el banco se niega a devolverte el dinero incluso tras la reclamación al Banco de España, puedes interponer una demanda judicial por la vía civil. Recuerda que los juzgados españoles han establecido doctrina favorable al consumidor en numerosos casos de ciberestafa, especialmente cuando se demuestra que la entidad no aplicó protocolos de seguridad adecuados o no reaccionó con diligencia.

13. Denuncia el fraude a plataformas y pasarelas de pago

Si has sido estafado a través de plataformas como Bizum, PayPal, Wallapop, Vinted o Amazon, ponte en contacto con sus servicios de atención al cliente. Muchas de estas plataformas ofrecen protecciones al comprador. Algunos consejos a tener en cuenta:

Si fue una compra online, reclama bajo la Ley de Consumidores y Usuarios .

. Si usaste PayPal, abre una disputa por transacción no autorizada o producto no recibido.

14. Difunde tu caso para ayudar a otros y evitar nuevas víctimas

Aunque no tiene valor jurídico, compartir tu experiencia puede:

Ayudar a identificar patrones de fraude.

Aumentar la presión social sobre las entidades bancarias.

Prevenir que otros caigan en la misma trampa.

Así recuperaron su dinero estafado en Internet

Recuperar el dinero tras una estafa online no es solo una posibilidad teórica: muchas personas en España lo han logrado... en ocasiones tras reclamar con persistencia a sus bancos o incluso recurriendo a los tribunales. A continuación, recopilamos casos reales donde las víctimas consiguieron el reembolso de las cantidades perdidas.

Miles de euros recuperados tras dos casos de phishing bancario

En ambos casos, las víctimas recibieron SMS supuestamente remitidos por su banco, con un enlace a una web falsa que clonaba el aspecto de la oficial. Ambos introdujeron sus datos de acceso, lo que desencadenó que se realizaran transferencias no autorizadas por valor de varios miles de euros en ambos casos.

En el primer caso, la negativa de la entidad bancaria a restituir el dinero estafado desembocó en una demanda judicial; en el segundo, el estafado probó a reclamar primero ante el Banco de España.

En el primer caso, el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Vigo condenó al banco a restituir el dinero. La sentencia argumentó que el banco no había implementado medidas suficientes para detectar el fraude y que la víctima no actuó con negligencia grave.

En el segundo, el Banco de España falló a favor del cliente, afirmando que el banco no cumplió con la normativa de autenticación reforzada. Tras recibir el informe del supervisor, la entidad optó por devolver el importe íntegro.

9.000 € recuperados ante un caso de vishing

La víctima había recibido una llamada telefónica de alguien que decía ser del departamento de seguridad de su banco. Le hicieron confirmar varios códigos y se ejecutaron transferencias fraudulentas por 9.000 €. Cuando la afectada reclamó al banco, éste alegó que había facilitado los datos voluntariamente, por lo que había actuado negligentemente.

El Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Gijón dio la razón al cliente. Consideró que el banco debió detectar una operación inusual por su cuantía y que el cliente fue víctima de un engaño sofisticado, no de negligencia.

¿Y si he enviado el dinero voluntariamente? ¿Sigo teniendo derecho a recuperarlo?

Sí, incluso si facilitaste datos o realizaste transferencias, puedes reclamar si fuiste inducido a error mediante engaño o suplantación. Muchos jueces están reconociendo que la víctima actuó confiando en la buena fe, y que la negligencia recae más en la entidad por no detectar patrones anómalos.

