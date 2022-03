Sin chat ni música: Spotify y Discord se han 'caído' casi al mismo tiempo, pero parece que es sólo una coincidencia

¿A ti también se te ha cerrado la sesión de Spotify cuando ibas a poner algo de música? ¿O eres de los que ha sido incapaz de conectarte a chatear con tus amigos en Discord cuando lo has intentado repetidas veces en los últimos minutos? Pues, como seguro que habrás imaginado ya, no es sólo "cosa de tu dispositivo".

Efectivamente: a estas horas, dos de los servicios online más populares de Internet están inaccesibles. Y, al contrario que en otras caídas simultáneas de grandes plataformas, no parece ser culpa de ningún problema masivo de mala configuración de DNS (como la que afectó en octubre a los servicios de Facebook) o de mal funcionamiento de AWS (Amazon Web Services, proveedor cloud de muchas otras plataformas).

El primero en sufrir problemas de funcionamiento, en torno a las 19:15, ha sido Discord. Todo comenzó con un repentino "aumento de los errores de API y en las notificaciones push", y los intentos por solucionar esto reiniciando los sistemas sólo han logrado empeorarlo, traduciéndose en una caída de los mismos.

Según han publicado en discordstatus.com:

En su Twitter lo han contado con más gracia; a las 19:26 han tuiteado un sencillo "Hora de salir todos":

time to go outside everyone

Unos minutos más tarde, sobre las 19:30 hora peninsular española, el popular servicio sueco de streaming musical y podcasts Spotify ha experimentado también una caída masiva a nivel mundial. En su caso, la versión web sigue activa, pero resulta imposible iniciar sesión en la misma.

La compañía no ha hecho público por ahora el origen del problema, no tampoco ha desvelado cuándo prevé que la plataforma vuelva a operar normalmente y todos sus usuarios puedan seguir escuchando su música favorita.

De hecho, lo último que sabemos de ellos ha sido un tuit de antes de que el sistema se cayera por completo en el que aclaran que "algo no funciona bien, y lo estamos investigando; gracias por vuestros reportes":

Something’s not quite right, and we’re looking into it. Thanks for your reports!