La inteligencia artificial ChatGPT sin duda está marcando un antes y un después en nuestro día a día, ya que se han descubierto numerosos usos para la vida cotidiana como por ejemplo ganar dinero. Es tal, que importantes empresas han decidido apostar por ella con inversiones multimillonarias. Ahora un experto en criptomonedas ha querido poner a ChatGPT en una encrucijada al preguntarle si los bancos centrales podrían acabar con las criptomonedas.

Las criptomonedas nacieron para poder tener una mayor libertad financiera, al evitar la influencia de los bancos centrales de cada uno de los países. Pero en los últimos meses hemos visto como el valor de las principales criptomonedas ha presentado diferentes variaciones. Es por ello que un experto ha querido conocer la opinión de la inteligencia artificial acerca del futuro de las cripto.

A través de un hilo de Twitter, el experto en criptomonedas Parman ha publicado diferentes imágenes de una conversación que mantuvo con ChatGPT a raíz del futuro de las criptomonedas. En este caso, la IA afirma que de todas las opciones que hay ahora mismo para comprar en el mercado, solo hay una divisa que puede tener una "posibilidad real para acabar con los bancos" centrales, y que no ocurra al revés.

You're not going to believe this, but I just Orange Pilled #ChapGPT. It is now a Bitcoiner. See this conversation, it's incredible. (Thread) pic.twitter.com/HJOqezmjlG