ChatGPT Professional enseña la patita: OpenAI muestra precio y características de la versión de pago (y luego lo retira)

Era un secreto a voces: tarde o temprano OpenAI sacaría tajada de ChatGPT y ese momento parece estar más cerca que nunca. Después de unas semanas en abierto y gratis para todo el mundo, a principios de semana los de Sam Altman hacían público el nombre y algunas de las características de esta versión premium, pero en las últimas horas la opción de pago de ChatGPT ha comenzado a ser aparecer, revelando así el precio y características de ChatGPT Professional.

Vaya por delante que si intentas entrar en estos momentos en la web de ChatGPT es probable que te cueste. Es lo que tiene la saturación por el exceso de tráfico. Si es para experimentos, quizás tengas que armarte de paciencia y esperar a otro momento, pero si lo necesitas es probable que pronto tengas una alternativa: ChatGPT Professional, la versión de pago.

Esto no pilla por sorpresa, habida cuenta que la propia OpenAi lo comunicaba hace unos días vía Discord, pero ahora ChatGPT Professional ya ha aparecido a algunos usuarios, mostrando tanto el precio como sus características que procedemos a desgranar.

Según lo aparecido a algunos usuarios (después la opción ha desaparecido), ChatGPT Professional costará 42 dólares al mes y, si bien la versión gratis seguirá estando disponible, cualquiera que así lo decida podrá dar el paso a la versión de pago.

Para tal fin será necesario acceder a nuestra cuenta de usuario de la web y allí, en el menú de la izquierda, pulsar sobre Upgrade Plan. En ese momento aparecerá una ventana emergente que nos ofrezca la opción de cambiar de plan

