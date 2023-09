ChatGPT ya puede buscar contenido en la red: adiós a su limitación de datos anteriores a 2021

Toda la industria quedó fascinada con el lanzamiento de ChatGPT, agitando a todo el sector y estableciendo una nueva norma en lo que respecta al uso de tecnologías basadas en inteligencia artificial generativa. Meses después, tras la salida de GPT-4, su último modelo de lenguaje público hasta la fecha, vimos un aumento en sus capacidades y expansión e integración a otros servicios, como Bing Chat.

No fue hasta el pasado mes de mayo cuando ChatGPT adquirió la posibilidad de poder buscar información en la red y no atarse a los acontecimientos de septiembre de 2021 como máximo. Sin embargo, esta función llegó al público en forma de beta y exclusiva a miembros Plus. Ahora la navegación ya es una característica que, si bien todavía sigue limitada a miembros Plus y empresas, pronto también podrán disfrutar de ella los miembros del plan gratuito.

Así lo ha asegurado OpenAI en sus redes sociales, exhibiendo un ejemplo de cómo su chatbot es capaz de buscar en la red para obtener las respuestas más recientes y actualizadas. Para ello hace uso de Bing, siguiendo de esta forma la cooperación que tienen con Microsoft. De esta forma, los usuarios que hagan uso de ChatGPT con esta función ya no tendrán que lidiar con la limitación de datos anteriores a 2021.

ChatGPT can now browse the internet to provide you with current and authoritative information, complete with direct links to sources. It is no longer limited to data before September 2021. pic.twitter.com/pyj8a9HWkB