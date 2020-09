Cientos de cómics gratis de Pantera Negra son el homenaje de Marvel a Chadwick Boseman

La muerte de Chadwick Boseman, actor que había encarnado a Pantera Negra en varias producciones cinematográficas, sobrecogió a medio mundo. Las muestras de dolor, cariño y homenaje no han parado de sucederse durante los últimos días y una de las últimas viene de la mano de Marvel

Para honrar su memoria y uno de sus papeles más destacados de los últimos tiempos, la editorial ha hecho gratuitos en Comixology, la plataforma de tebeos digitales de Amazon, gran parte de los cómics de Pantera Negra.

Cientos de cómics gratis de Black Panther en Comixology

Date prisa, no sabemos cuánto durará

Para poder hacerte con los cientos de cómics gratis de Black Panther es necesario que te registres en Comixology y busques el nombre del personaje accediendo a la categoría Single Issues. Y voilà, ahí están todos los tebeos.

Como nos cuentan nuestros compañeros de Xataka, entre las obras puestas a disposición de todo que podemos encontrar están desde la primera aparición del personaje en el número 52 de Fantastic Four, dibujado por Jack Kirby, a la reciente Black Panther And The Agents Of Wakanda, que arrancó el año pasado. Un buen ayer y hoy del personaje.

Una magnífica manera de comprender la dimensión de Pantera Negra y, de paso, rendir tributo a Chadwick Boseman

Hay que tener en cuenta, no obstante, que todos estos títulos están en inglés y que tendremos que hacernos con ellos uno por uno, dado que no están disponibles gratuitamente los recopilatorios de estas etapas. Para adquirirlo, sí tendremos que pagar. Una magnífica manera de comprender la dimensión de Pantera Negra y, de paso, rendir tributo a Chadwick Boseman.