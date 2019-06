Cierran DeepNude, la app que “desnuda” a mujeres: “hay una probabilidad muy alta de que se utilice indebidamente”

Hace unas horas, cientos de medios de todo el mundo (incluidos nosotros) se quedaron impresionados al probar DeepNude, una app que “desnudaba” a mujeres con inteligencia artificial.

Hablamos en pasado porque su creador (que, al parecer, se llama Alberto) ha decidido finalizar este proyecto, tras ver toda la polémica y expectación que ha generado su herramienta en tan pocas horas.

De sobrecarga a ahondar en cuestiones éticas

Y es que, en el día de ayer vieron como sus servidores no podían soportar semejante sobrecarga, y mediante un tweet reconocieron que habían “subestimado mucho” el interés que podría despertar esta herramienta.

pic.twitter.com/8uJKBQTZ0o — deepnudeapp (@deepnudeapp) 27 de junio de 2019

De todos modos, en un primer momento parecía que presumían de estar teniendo tantas descargas, al mismo tiempo que pedían disculpas a las personas que la habían descargado y paciencia a los que intentaban instalarla.

We are sorry for the various problems. Really. We didn't expect this traffic. The best thing, if it doesn't download well now, is to try later. — deepnudeapp (@deepnudeapp) 27 de junio de 2019

Finalmente, viendo las críticas que estaban recibiendo, confirmaron que daban por finalizado este proyecto (al menos de momento), asegurando que “existe una probabilidad demasiado alta de que la gente haga mal uso” de él.

“No queremos hacer dinero de esta manera. Seguramente se compartan copias de DeepNude en la web, pero no queremos ser los que las vendan”.

Recordamos que esta aplicación se anunciaba como “el superpoder que siempre quisiste tener”, y tampoco hay que olvidar que sólo funcionaba con mujeres (si adjuntabas una foto de un hombre aparecía un hombre desnudo con pechos de mujer y vagina). De todos modos, el creador aseguró que estaba trabajando en una versión masculina.

DeepNude sólo funcionaba con mujeres, si lo probabas con una foto de un hombre le añadía pechos de mujer y vagina

Para lograrlo, DeepNude utilizaba el algoritmo pix2pix, desarrollado por la Universidad de Berkeley (California) en el año 2017. Entrenaron a este algoritmo con más de 10.000 mujeres desnudos, y para poder utilizar la versión completa pedían 100 dólares.

Tras probarla, comprobamos como DeepNude arrojaba unos resultados muy preocupantes. Aplicaciones como esta y todo lo que se está generando alrededor de los deepfakes nos hacen imaginar un futuro cercano en el que será difícil distinguir si estamos ante un contenido real o generado por una IA.