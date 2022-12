Cómo cobrar el descuento de 7 € que Amazon ofrece en estos días a sus usuarios: así puedes hacerlo (si cumples con los requisitos)

El Black Friday llegó y se marchó, pero seguro que a ti aún te quedan compras pendientes de cara a las navidades. Si es así, quizá te interese saber que Amazon ha reactivado su cupón de descuento de siete euros en todas aquellas compras que se envíen a uno de sus puntos de recogida (en lugar de a tu domicilio particular).

Si no te has apuntado a una de las promociones anteriores de esta oferta, puedes aprovechar la oportunidad y hacerlo ahora. Si ya lo hiciste en una ocasión previa, mala suerte: tu cuenta no te dará la oportunidad de aprovecharla en esta ocasión.

Si eres residente en las Islas Canarias, Ceuta o Melilla, no sigas leyendo: sólo existen 'puntos de recogida' en la Península y las Baleares, así que no podrás aprovechar la promoción

Un vistazo a… AMAZON AUDIBLE: Cómo es La NUEVA PLATAFORMA DE PODCAST y AUDIOLIBROS de AMAZON

Pasos a seguir

Pero, ¿cómo puedes aprovecharla? Muy sencillo: aunque a algunos usuarios se les ofrece la opción de activarla sin que hagan nada, cualquiera que conozca la URL de la web de activación del cupón de descuento puede hacer uso del mismo.

La buena noticia es que tienes el enlace a dicha URL aquí mismo. De modo que si entras y te encuentras un mensaje de "Buenas noticias, puedes disfrutar de esta oferta", sólo tienes que ser uno de los 3.000 primeros en solicitarlo. Bueno, eso, y seguir los siguientes tres pasos:

Activa la oferta haciendo clic en el botón "Aplicar la promoción" que encontrarás un poco más abajo: no importa que no tengas ninguna compra aún prevista (la recompensa de 7? se aplicará automáticamente durante el pago).

Encuentra el punto de recogida de Amazon más cercano en este listado y añádelo a tu libreta de direcciones de la plataforma. Añade a tu carrito de Amazon un mínimo de 20 ? de artículos vendidos y entregados por Amazon. Elige el punto de recogida de Amazon como dirección de entrega, completa tu pedido y obtén los 7 ? de descuento de manera inmediata.

Eso sí: tendrás que hacer todo esto antes de las campanadas de este año, puesto que las 23:59 del 31 de diciembre es el momento límite para aplicar la promoción. Pero, en cualquier caso, no esperes tanto para hacer clic, porque recuerda que sólo podrán aprovecharla los 3.000 primeros usuarios.

¿Qué productos no entran en la promoción?

Los 7 euros no serán aplicables para rebajar "contenido digital (como eBooks y MP3), accesorios y dispositivos de Amazon, cheques regalo, fórmulas infantiles para lactantes y niños pequeños, libros, papel de regalo, gastos de envío y manipulación, productos reacondicionados, productos vendidos por vendedores externos o productos y servicios vendidos en cualquier otro sitio web".