Cómo y cuándo seguir la keynote del iPhone 11 en directo desde cualquier dispositivo

Los apasionados de la tecnología tienen en el mes de septiembre una cita importante: la keynote en la que Apple presenta, entre otras cosas, los nuevos iPhone. Hoy, 10 de septiembre, es la fecha elegida, y a continuación vamos a contaros cómo podéis seguir el evento en directo.

En esta ocasión, hay un dato llamativo: la keynote se podrás seguir a través de YouTube. Anteriormente, era necesario utilizar Safari o recurrir a herramientas como VLC e introducir una dirección con el streaming del vídeo.

Esto es un paso importante, ya que los usuarios que quieran seguir la keynote desde un dispositivo con Android, Windows o Linux no tendrán que recurrir a ciertos "trucos" para poder participar en este evento.

Por primera vez, parece que Apple quiere que todo el mundo pueda seguir esta presentación en directo, y ya no será obligatorio tener que recurrir a sus propias plataformas.

A continuación vamos a dejar el vídeo de YouTube en el que se puede seguir la keynote. Un punto positivo es que, si entramos ahora, nos dirá cuánto tiempo falta (según nuestra ubicación) y podemos establecer un recordatorio para no despistarnos.

Aprovechamos igualmente para dejar los horarios de inicio en cada país. La transmisión comenzará a las 10:00 a.m., hora del Pacífico, en el teatro Steve Jobs (que forma parte del nuevo Apple Park).

Cupertino calling. Join us today at 10 a.m. PDT to watch the #AppleEvent at https://t.co/yLa2e4Xr2R