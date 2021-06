Cómo obtener tres meses de Xbox Game Pass Ultimate más un mes de Disney+ por solo 1 euro

Disney+ está estrenando este mes una de las series más esperadas del Universo Cinematográfico de Marvel: 'Loki', y si aún no te has suscrito al servicio y quieres aprovechar una excelente promoción actual, lo puedes hacer llevándote en el camino tres meses del excelente Xbox Game Pass Ultimate de Microsoft.

Son tres meses para disfrutar del enorme catálogo de actualmente más de 400 videojuegos para PC, Xbox y Android (a través de la nube de xCloud), y de bonificación esos 30 días de Disney+, si eres un nuevo usuario.

Cómo obtener la oferta por un euro

Lo primero y más importante es que esta oferta solo aplica a nuevos usuarios. Es decir, si ya has sido suscriptor antes de Xbox Game Pass Ultimate, no puedes usar la misma cuenta para obtener el descuento, y si no eres nuevo usuario de Disney+, tampoco podrás reclamar la oferta. (Siempre puedes crear una nueva cuenta solo para aprovechar esto).

Únete a Xbox Game Pass Ultimate desde este enlace. La oferta actual es comprar un mes y obtener dos meses gratis.

Necesitarás iniciar sesión con una cuenta de Microsoft y utilizar un método de pago (tarjeta de débito/crédito o PayPal) para pagar el euro.

Puedes desactivar la renovación automática de inmediato si no quieres que te cobren al finalizar los tres meses. Solo tienes que ir a los ajustes de Cuenta de Microsoft y buscar Xbox Game Pass Ultimate en la tarjeta de suscripciones.