Compra gratis 800 fundas de móvil en Amazon por un error de la marca: ahora no estará obligado a devolverlas

Spigen es una marca surcoreana especializada en carcasas y protectores de pantalla para smartphones; uno de los líderes en este ámbito, de hecho (aunque también ofrece cargadores, auriculares, protectores para relojes, etc.). Pero han cometido un error que ya les está saliendo muy caro.

Hace dos días, en sus tiendas de Amazon para España, Francia e Italia, lanzaron un descuento dirigido a los compradores de cualquiera de sus productos: en realidad, sólo algunos de ellos mostraban el aviso del cupón de descuento, pero rápidamente algunos usuarios descubrieron que dicho cupón —con el código 'WHAV6JJA' (Amazon ES) o 'HJ6N2HX6' (Amazon IT)— era aplicable también al resto del catálogo de Spigen.

Y, para más inri, el cupón no exigía ningún gasto mínimo para ser aplicado. ¿Resultado? Que muchos usuarios empezaron a hacer pedidos individuales de productos con precios por debajo de los 20€, de tal forma que éstos les salían gratis. Y podían hacer todos los pedidos que quisieran.

Muchos de los usuarios que han aprovechado este error de Spigen han optado por no abusar de su suerte, prefiriendo meramente adquirir un único producto para sustituir su funda de móvil actual. Sin embargo, otros han decidido 'hacer su agosto' (y hasta sus navidades, y no decimos de cuántos años) aprovechando para encargar hasta 800 carcasas por un total de 0 €.

De hecho, este ejemplo concreto ha sido desvelado en el popular foro de Forocoches, puesto que el usuario en cuestión es miembro de su comunidad. 800 pedidos por 20 € arrojarían una cifra total de 16.000 € de gasto si se hubieran adquirido sin aprovechar la chapucera promoción… pero gracias a ella, el gasto asciende a 0 €.

Frente a los usuarios que le han acusado de 'codicioso' y de hacerlo sólo para sacar 'unas perras' por cada uno revendiendo en Wallapop, el protagonista de esta historia (que ya ha empezado a recibir sus pedidos), aclara que él mismo tiene una tienda de telefonía móvil y que confía en rentabilizar la noche entera que se ha pasado realizando pedidos en Amazon.

¿Y por qué Spigen no cancela los pedidos alegando que todo se debía a un error?

"Un segundo, ¿los que se han aprovechado de este error han empezado a recibir ya sus pedidos? ¿Cómo es que Spigen no los ha cancelado ipso facto?". Fácil: porque, al depender toda la logística de Amazon, y no de la propia Spigen, ésta no puede llevar a cabo una cancelación masiva de pedidos, so pena de que Amazon retire su tienda de sus portales.

De modo que la marca surcoreana, tras cancelar la fallida promoción, se ha visto obligada a seguir remitiendo los pedidos, al tiempo que se ponía en contacto con todos los clientes que habían aprovechado el cupón de descuento para solicitarles por favor que fueran ellos mismos quienes anulasen sus pedidos (pues si la anulación la realiza el cliente, Amazon no toma represalias contra el vendedor). El texto de la carta de Spigen es el siguiente: