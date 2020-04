El concierto de Travis Scott bate récords en 'Fortnite', y todavía quedan los eventos de este fin de semana

Persiguiendo el éxito obtenido con Marshmello, Epic Games anunció a principios de semana su 'Fortnite X Travis Scott Astronomical Event', un evento que vio su primera ronda ayer a la 01:00h de la madrugada.

El popular rapero aprovechó este concierto virtual para presentar un nuevo tema, y 12,3 millones de usuarios acudieron para presenciarlo de manera simultánea. Estamos ante un nuevo récord, que vuelve a demostrar que esta franquicia sigue siendo poderosísima.

Y es que el evento de Travis Scott ha superado en cuatro millones de usuarios al evento de Star Wars que también tuvo lugar en Fortnite (y dos millones más que en el concierto de Marshmello).

Over 12.3 million concurrent players participated live in Travis Scott's Astronomical, an all-time record!



Catch an encore performance before the tour ends: https://t.co/D7cfd2Vxcc — Fortnite (@FortniteGame) April 24, 2020

Por si esta cifra no fuese lo suficientemente grande, no hay que olvidar muchas personas siguieron este evento fuera del juego, gracias a retransmisiones en plataformas como Twitch o YouTube. Eso significa que en los próximos días podríamos conocer una cifra total bastante sorprendente.

Cuándo ver los siguientes conciertos de Travis Scott en Fortnite

Si te lo has perdido, no pasa nada, ya que esta es sólo la primera de las fechas que Travis Scott ofrecerá en su tour virtual. A continuación dejamos los días y horarios (de España) de los siguientes eventos:

Concierto #2, Viernes 24 abril

España: 16:00

México - Perú - Colombia - Panamá - Ecuador: 09:00

Venezuela - Bolivia - Chile: 10:00

Paraguay - Argentina - Uruguay: 11:00

Concierto #3, Sábado 25 abril

España: 06:00

México - Perú - Colombia - Panamá - Ecuador: 23:00 (del día 24)

Venezuela - Bolivia - Chile: 00:00

Paraguay - Argentina - Uruguay: 01:00

Concierto #4, Sábado 25 abril

España: 17:00

México - Perú - Colombia - Panamá - Ecuador: 10:00

Venezuela - Bolivia - Chile: 11:00

Paraguay - Argentina - Uruguay: 12:00

Concierto #5, Sábado 25 abril

España: 04:00 (del día 26)

México - Perú - Colombia - Panamá - Ecuador: 17:00

Venezuela - Bolivia - Chile: 18:00

Paraguay - Argentina - Uruguay: 19:00

Si te has quedado con ganas y quieres saber qué te puedes encontrar en los siguientes eventos de Travis Scott dentro de Fortnite, a continuación te dejamos algunos vídeos que muestran los mejores momentos vividos anoche: