Condenan a seis meses de cárcel a la YouTuber que mató a su novio en directo

El estado de Minnesota (Estados Unidos) ha condenado a seis meses de prisión a Monalisa Perez, una YouTuber de 20 años que el año pasado mató accidentalmente a su novio mientras intentaban aumentar el número de seguidores.

Todo ocurrió el pasado 26 de junio de 2017, momento en el que Monalisa disparó a Pedro Ruiz en un vídeo en directo mientras este se protegía con un libro. Antes de que sucediera, el fallecido mostró otro libro con un agujero de bala que no tenía salida.

No podrá tener armas "de por vida"

Estaban convencidos de que su plan funcionaría y ese mismo día Monalisa escribió en Twitter: "Pedro y yo vamos a grabar probablemente uno de los videos más peligrosos que se han hecho jamás". Además, aclaraba (en mayúsculas) que era "SU idea, no MÍA":

Me and Pedro are probably going to shoot one of the most dangerous videos ever😳😳 HIS idea not MINE🙈 — Monalisa Perez (@MonalisaPerez5) 26 de junio de 2017

Monalisa disparó a su novio con una pistola Desert Eagle del calibre 50 a una distancia de unos 30 centímetros. En frente, Ruiz sostenía un libro que tenía menos de 4 centímetros de grosor frente al pecho.

La bala atravesó el libro y el joven falleció en el acto. En ese momento Monalisa se encontraba embarazada y la pareja ya tenía un hijo en común. Los familiares y amigos ya habían alertado a la pareja que no debían llevar a cabo su idea, pero estos buscaban tener "más espectadores".

Curiosamente, el canal de la pareja todavía sigue en activo, y actualmente tiene más de 5,3 millones de reproducciones. Como podemos comprobar, el contenido de sus vídeos gira en torno a las bromas y retos:

El juez Jeffrey Remick condenó a Monalisa a 180 días en prisión, no sacar beneficios económicos del vídeo en cuestión y le prohibió tener armas "de por vida". Como bien dicen en el comentario más votado de su último vídeo publicado, "nunca apuntes con un arma a algo que no quieres destruir".

