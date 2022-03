La conexión a Internet en Ucrania colapsa con el ciberataque a uno de sus proveedores más importantes

Los ciberataques están siendo una guerra que se está librando paralelamente al conflicto entre Rusia y Ucrania. Cada vez son más frecuentes y de mayor intensidad, y el último de ellos ha dejado en colapso a la red más importante de Ucrania: Ukrtelecom.

Con motivo de este ataque, la compañía ha asegurado que restringió el acceso a los usuarios para proteger su infraestructura más crítica y usuarios militares. Según la firma de análisis de red Netblocks, se trata del mayor ciberataque al proveedor desde que estalló la guerra el pasado mes.

Según los datos de Netblocks, la conectividad calló a unos niveles del 13%, provocando un colapso en la red de este proveedor de Internet. Ukrtelecom se trata de la red que más cobertura ofrece al país, aunque si hablamos de número de clientes se encuentra en segundo puesto tras Kyivstar.

⚠️ Confirmed: A major internet disruption has been registered across #Ukraine on national provider #Ukrtelecom; real-time network data show connectivity collapsing to 13% of pre-war levels; the provider reports issues assigning new sessions



📰 Background: https://t.co/S0qJQ7CbNv pic.twitter.com/BY2OOBK0m6