Cuidado con instalar Windows 11 24H2 si tienes estos SSDs: corres el riesgo de sufrir pantallazos azules

La actualización 24H2 de Windows 11 parece estar dándole muchos quebraderos de cabeza a los usuarios. Fue lanzada para todo el mundo a comienzos de octubre y, entre los pantallazos azules, el ‘robo’ de almacenamiento y sus exigentes requisitos para instalarla, su salida ha acabado siendo más problemática de lo que Microsoft esperaba. Pero a todo esto se le suma un problema más: pantallazos azules si se usan determinados SSDs.

Tal y como han advertido fabricantes tales como Western Digital o SanDisk, la actualización de Windows 11 está provocando algunos pantallazos azules de la muerte en el sistema operativo si el usuario además cuenta con determinados SSDs de ambas compañías.

Todos los SSDs afectados por la actualización Windows 11 24H2

La solución que existía hasta el momento era modificar una parte del registro de Windows. Sin embargo, WD ha lanzado una actualización de firmware para los SSDs afectados que solucionan definitivamente el problema.

Según informaba SanDisk, los pantallazos azules eran causados por un problema en el HMB (Host Memory Buffer) de algunos SSDs de WD y SanDisk. Las unidades de almacenamiento afectadas son las siguientes:

ssd identificador versión de firmware WD_BLACK SN770 NVMe SSD 2TB WDBBDL0020BNC, WDS200T3X0E 731130WD WD_BLACK SN770M NVMe SSD 2TB WDBDNH0020BBK, WDS200T3X0G 731130WD WD Blue SN580 NVMe SSD 2TB WDBWMY0020BBL, WDS200T3B0E 281050WD WD Blue SN5000 NVMe SSD 2TB WDBS3F0020BNC, WDS200T4B0E 291020WD SanDisk Extreme M.2 NVMe SSD 2TB SDSSDX3N-2T00 731130WD

Si cuentas con alguno de estos SSDs, lo mejor que puedes hacer es actualizar el firmware lo antes posible para solucionar los problemas. Si aún no has actualizado tu sistema operativo a Windows 11 24H2, el fabricante recomienda actualizar el firmware del SSD antes de actualizar el sistema. Desde la firma sugieren que Microsoft podría prevenir a los usuarios que cuentan con estos SSDs acceder a la última actualización de Windows 11 hasta que no actualicen el firmware de sus unidades de almacenamiento.

Para actualizar el firmware de tu SSD, debes dirigirte a esta web y descargar la aplicación Western Digital Dashboard. Esta app detectará la unidad SSD que tienes instalada y te permitirá actualizar el firmware a la última versión. Entre otras utilidades, también muestra el estado de la unidad, la temperatura, las velocidades, etc.

Una vez hayas actualizado el firmware de tu SSD ya podrás actualizar a Windows 11 24H2 con normalidad. Ten en cuenta que, además de los requisitos de TPM 2.0 y Secure Boot que pueden ser eludibles mediante programas como Rufus, Windows 11 cuenta con un requisito particular en cuanto a ciertas instrucciones de procesador, por lo que es posible que, si tienes una CPU antigua, no puedas instalar este sistema operativo de ninguna de las maneras.

