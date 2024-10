Windows 11 parece que está 'robando' almacenamiento del PC con su última actualización. Microsoft ha explicado de qué se trata

Hace unos días nos hacíamos eco de que Microsoft había liberado la nueva actualización de Windows 11, en concreto la versión 24H2. Y como cualquier otra actualización, pese a que ha estado en fase beta durante varios meses, se ha visto que cuenta con varios bugs de relevancia. Uno de ellos ha molestado mucho a los usuarios, ya que parecía que Windows 11 estaba "robando espacio" al PC.

Precisamente los usuarios que han podido instalar Windows 11 24H2, que está llegando poco a poco a todos los PC, mostraron 8,63 GB de archivos que no se pueden borrar de la unidad de almacenamiento. Algo que obviamente preocupa a los afectados, ya que quieren tener su almacenamiento lo más libre posible y no archivos que no se puedan borrar ocupando espacio de manera innecesaria.

Un vistazo a… WINDOWS 11 NIVEL DIOS 17 TRUCOS y FUNCIONES para DOMINARLO

Windows 11 24H2 sigue reportando bugs tras su lanzamiento

De esta manera, los usuarios al instalar Windows 11 24H2 han visto como aparece una caché que ocupa 8,63 GB que no se pueden eliminar. Se intentó recurrir a diferentes herramientas como por ejemplo Windows Disk Cleanup, pero los archivos permanecían totalmente intactos.

Imagen que muestra los 8,63 GB de archivos temporales | Extraída de Windows Latest

Esto es algo que puede desesperar a cualquiera, ya que aunque estos archivos si se generaran tras instalar, pero se pudieran borrar, no habría problema. Pero la realidad es que no hay ninguna forma de liberar el espacio. Y esto es un grave problema cuando se tiene una unidad SSD o HDD con un espacio reducido. Te puedes encontrar después de actualizar que ya no tienes espacio para guardar nada más por estos casi 9 GB que ha ocupado la actualización.

Desde Microsoft han reconocido este fallo a través de su página de soporte de Microsoft e informa que se trata de un bug de la última actualización:

Después de usar la aplicación Windows Disk Cleanup, puede mostrar una cantidad incorrecta de espacio en disco que se puede liberar en la categoría 'Limpiera de Windows Update

Lo que dice Microsoft es que el bug está relacionado con la herramienta de limpieza del disco. Esta estaría mostrando una información inexacta de la cantidad de espacio que se va a poder liberar del disco duro, aunque este ya esté liberado tras ejecutar el limpiador una vez. Es decir, está mostrando un espacio que en teoría está ocupado por archivos cuando en realidad está limpio.

A priori, no puedes desesperar con este bug porque no vas a poder hacer nada (salvo reinstalar Windows) para poder solucionarlo y tampoco te dará más quebraderos de cabeza que el tener este espacio fantasma en la unidad de almacenamiento principal. Ahora Microsoft, una vez se ha reportado va a trabajar en una solución para que el limpiador del sistema muestre de manera real el almacenamiento disponible en la unidad.

Esto es algo que llegará en un futuro parche que solucionará también todos los problemas reportados en Windows 11 24H2. Entre estos destaca por ejemplo el hecho de que el cursor desaparezca, que las apps de Anti-Cheat no funcionen o que algunas apps dejen de funcionar.

Imágenes | Joachim Pressl

En Genbeta | Los 10 consejos que la mismísima Microsoft nos da para mejorar el rendimiento del PC en Windows 11