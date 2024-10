El adiós de Windows 10 se acerca: esta es la fecha en la que millones de usuarios quedarán en peligro ante los malware

Si el sistema operativo que estás usando ahora mismo en tu ordenador es Windows 10, debes saber que pronto dejarás de recibir actualizaciones. Ya prácticamente estamos entrando en la cuenta atrás para dar la despedida a este sistema que finalizar el soporte de manera oficial el 14 de octubre de 2025. Es decir, en un año justo prácticamente.

El hecho de acercarnos ya a esta cuenta atrás es motivo más que necesario para recordar de los peligros a los que nos enfrentamos en Windows 10 a partir de esa fecha. Porque sí, son millones de usuarios los que a día de hoy no han actualizado a Windows 11, estando Windows 10 por delante (y con diferencia) en cuota de mercado. En muchos casos por no cumplir con los requisitos mínimos que exige Microsoft para instalar Windows 11.

Un vistazo a… 'Sgroogled.com': cuando MICROSOFT lanzaba anuncios ANTI-GOOGLE

Windows 10 inicia su cuenta atrás

TPM 2.0 es uno de los requisitos más importantes de la nueva versión de Windows que no mucha gente cumple a día de hoy. Una característica de seguridad que ha impuesto una auténtica barrera que podría dejar finalmente a millones de usuarios en riesgos al no recibir más parches de seguridad.

Microsoft ya ha dejado muy claro que los requisitos son los que son. Es decir, no importa la cantidad de usuarios que no pueda actualizar a Windows 11 que no van a bajar los requisitos mínimos. Incluso en su página web se encuentra un apartado donde se habla de la necesidad de adquirir un nuevo ordenador compatible con Windows 11. Es decir, tirar uno para comprar otro.

Si es cierto que algunos usuarios han conseguido saltarse el requisito de TPM 2.0 a través de diferentes requisitos no oficiales. Pero desde Microsoft siempre han sido muy rápidos en este tema parcheando el fallo que se usaba para explotar los requisitos mínimos que exigían.

Microsoft no cesa en su 'campaña del miedo'. Esto quiere decir que informa de manera clara de los peligros de seguir en Windows 10 a partir del 14 de octubre de 2025. El malware es la principal razón que existe, ya que el hecho de dejar un agujero de seguridad abierto al no recibir el correspondiente parche es la mejor de las noticias para los hackers. Así que si este es tu caso, tienes un año de reloj para pensar si quieres o no actualizar a Windows 11.

Imágenes | Windows Clint Patterson

En Genbeta | Windows 11 24H2 ya está disponible para todos: así puedes forzar su descarga para disfrutar de sus novedades