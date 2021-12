Una desarrolladora decide rotar su monitor 22º con la herramienta xrandr: trabajar en horizontal es demasiado 'aburrido'

Algunos monitores permiten rotar su panel 90 grados. Esto es útil, sobre todo, para contar con un espacio dedicado a la lectura, redes sociales, o estar pendiente del chat si eres creador de contenido. No obstante, se suele hacer cuando tenemos varios monitores, estando en horizontal aquel que usamos como monitor principal. Esto es demasiado 'aburrido' para una desarrolladora, quien ha decidido explorar todas las posibilidades que existen en este aspecto.

A través de su propio blog y conocida como 'xssfox', esta desarrolladora ha reimaginado su forma de trabajar a través del monitor de su PC. Mostrando sus experiencias a través de una serie de fotografías, comentaba el porqué verlo en horizontal o rotarlo 90 grados le parecía algo 'aburrido'.

Ver contenido en horizontal y en vertical es demasiado "aburrido"

Si bien es cierto que no rotar el monitor puede ocasionar a veces que tengamos demasiado espacio en blanco a los lados de cualquier sitio web, rotarlo 90 grados soluciona este problema, aunque la cosa cambia cuando queremos visualizar contenido.

Estos dos modos de visualización no eran suficientes para la desarrolladora en cuestión. Es por ello que decidió utilizar la herramienta xrandr en Linux para transformar la vista a una forma más personalizada. Primeramente decidió rotarlo unos 45 grados. Y es que aunque ciertamente tiene "lo mejor de ambos mundos", se dio cuenta de que no es la mejor idea para relaciones de aspecto no cuadradas.

Tras varios intentos, decidió que las matemáticas eran la solución. Y es que se dio cuenta de que "la cantidad que necesitamos rotar un monitor se basa en el ángulo del triángulo que encaja en la relación de aspecto que estamos usando". Para una relación de aspecto de 21:9, que es la que posee ella, el ángulo "óptimo" es de 22 grados.

De esta forma, se dio cuenta de que con esta inclinación, tiene la mayor longitud posible para escribir código, mientras también le sobra espacio para colocar ventanas en la parte superior. La única desventaja que encontró en esta forma de trabajar era que la webcam se deslizaba hacia abajo.

En el post también ha dejado las herramientas para transformar nuestros monitores con el comando 'xrandr', ofreciendo además un script que genera la sintaxis idónea en base a la inclinación y ejes X e Y en nuestro caso. ¿Qué os parece esta medida?

Vía | Sprocketfox