Desarrolladores rusos están siendo suspendidos en GitHub sin aviso por las sanciones de Estados Unidos

El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania también está ocasionando graves consecuencias en el terreno digital. Los continuos ciberataques, así como las herramientas que puedan dar ventaja a uno u a otro bando se encuentran en el ojo del huracán. Desgraciadamente, además de las vidas que se están cobrando en esta invasión, desarrolladores rusos también están siendo perjudicados. Y es que muchos de ellos están reportando ser suspendidos en GitHub.

Al parecer, desde la plataforma están deshabilitando las cuentas de aquellos usuarios que están contribuyendo, o lo hayan hecho con anterioridad, a aquellas compañías sancionadas por los Estados Unidos. Desde diversos medios rusos se afirma que las suspensiones comenzaron el 13 de abril y no distinguen entre usuarios individuales o compañías.

Los ejemplos más sonados han sido los de Sberbank Technology, Sberbank AI Lab, y Alfa Bank Laboratory, compañías que han visto deshabilitados sus repositorios y que al poco después sus cuentas fueron suspendidas. Estas tres empresas fueron precisamente sancionadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, y la suspensión de dichas compañías también en GitHub no es ninguna sorpresa, pues la plataforma es propiedad de Microsoft.

My @github account has been suspended without a prior notification. Perhaps because I am ethnically Russian. "GitHub’s vision is to be the home for all developers, no matter where they reside" they said. pic.twitter.com/Viknr4uTTm