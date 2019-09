Las descargas de música no autorizadas han descendido mucho en 2019, pero la industria no informa claramente de ello

Hace poco conocíamos de manos de Promusicae que el streaming de pago se está disparando en España, creciendo el mercado digital un 30,95% la primera mitad de 2019, y que incluso la venta de Compact Disc había vuelto a crecer al 9,7%, que desde 2014 decrecía. Creciendo a ese ritmo el resto del año, la música grabada en España podría acercarse o superar la cifra de negocio de 2007, y creciendo al 26% anual durante cuatro o cinco años, la industria podría volver a niveles de 2002 o 2003.

Hoy, de manos de la International Federation for the Phonographic Industry (IFPI), la federación que agrupa a las empresas del sector musical, que ha publicado un informe de escucha de música, hemos conocido que los datos de España se enmarcan dentro de una tendencia a nivel mundial y que, aunque no lo promocionan, las reproducción de contenido que ellos consideran ilegal (música no licenciada) por infringir el copyright también está cayendo.

Pese a que las descargas de música no autorizadas descienden en un 11%, la industria no lo cuenta de forma clara ni lo destaca como algo positivo

Según IFPI, el consumo de música sin licencia ascendió el mes pasado al 27% del total de usuarios de Internet en todo el mundo. Se trata de un descenso en favor del streaming, la venta digital o la venta física, pues en el informe de 2018 hablaban de que un 38% del total de usuarios consumía contenido sin licencia. El mayor método de este tipo de descargas sigue siendo mediante stream ripping, es decir, obteniendo canciones de, por ejemplo YouTube, convertidas a MP3 y otros formatos. Este año asciende a un 23% del total de escuchas, mientras que en 2018 hablaban de un 32%.

No todo ha sido bajar en los últimos años, pues en 2016 un estudio de IPSOS citado por IFPI hablaba de un 30% de todos los usuarios de Internet habían incurrido en stream ripping. Todas las cifras son superiores en públicos de entre 16 y 24 años.

El streaming (de pago y gratuito) ya supone un 46% de los ingresos de la música grabada a nivel mundial

Según el informe global de IFPI en 2019, en el mundo existían a finales de 2018 255 millones de suscripciones de plataformas de streaming de pago. Son números que no dejan de crecer cada año, como recoge el propio informe. Por ejemplo, el pasado año, el streaming de pago generó un 46% de los ingresos totales de la industria, con 8.900 millones de dólares. Yendo solamente cuatro años atrás, a 2015, la cifra era de 1.900 millones, y el streaming representaba un 13% del total. Si sumamos los ingresos por descarga digital, streaming y descargas de pago ya suponen un 58,9%. Parece lo normal, pero la barrera del 50% de la música digital no se superó hasta 2017.

En general, el mercado global está creciendo al 9,7%, a un ritmo más rápido que en España en 2018, pero más lento de lo esperado en el territorio nacional de cara a este año, que en la primera mitad de año ha crecido a más del 30% sobre el mismo período del año anterior. En general, la música grabada a nivel mundial ha superado en 2018 las cifras de 2007, cuando comenzó la crisis, pero a este ritmo de crecimiento será difícil acercarse a los 23.000 millones de 2001. Eso sí, no hay que obviar que la música en vivo cada vez genera más dinero, como ha reconocido a eldiario.es un promotor: [Las entradas de los conciertos] suben porque la música genera más dinero que antes".

Como afirman en TorrentFreak, cuando en IFPI los datos de escuchas sin licencia crecían, la federación lo consideraba alarmante, mientras que ahora no mencionan que las cifras están reduciéndose al 11% interanual ni lo celebran ni informan claramente sobre ello. Es la historia de siempre en una industria que pese a estar adaptándose al streaming y creciendo gracias a ello, aún parece mirar con recelo las novedades.