Las descargas de Windows 10 y 11 están bloqueadas en Rusia. Microsoft aún no ha aclarado por qué

Las descargas de las versiones más recientes de Windows se han paralizado en Rusia. Concretamente, durante los últimos días, los usuarios rusos de Windows comenzaron a notar que no podían descargar Windows 10 y 11 desde el sitio web de la compañía. De todos modos, Microsoft no ha aclarado públicamente por qué está ocurriendo esto.

Hay que recordar que una de las peticiones de Ucrania desde el comienzo de la invasión de Rusia a su territorio fue pedir a empresas de software que dejen de ofrecer actualizaciones y así dejar los sistemas inseguros. Como usuarios sabemos bien la necesidad de ir actualizando las versiones de software para mantener nuestros datos seguros. Pero, al mismo tiempo, el Kremlin ha apostado por el software libre.

Desde Genbeta nos hemos puesto en contacto con Microsoft España para conocer qué podría estar pasando y actualizaremos esta información cuando recibamos una respuesta. Gizmodo ha publicado que también se ha puesto en contacto con la compañía para saber qué ha sucedido con sus actualizaciones de Windows en Rusia.

Por el momento, se sabe que los usuarios que intentaron hacerse con los programas o las actualizaciones del sistema operativo de Microsoft se encontraron con un mensaje de error: "404 - Archivo o directorio no encontrado". Muchos fueron los usuarios que compartieron en Twitter esto.

The American corporation Microsoft has banned the download of Windows 10 and 11 operating systems, their samples and the Media Creation Tool program from the official website in Russia. pic.twitter.com/L7dEL05YwJ