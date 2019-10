Desmantelan 'Welcome to Video', una de las mayores webs de pornografía infantil en la dark web

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha dado a conocer el desmantelamiento de una de las webs de pornografía infantil más grandes del mundo, 'Welcome to Video'. El sitio se alojaba en la Dark Web, y mediante suscripción mensual permitía el acceso y descarga a vídeos de esta índole. De forma estimada, se calculan unos 8 TB de contenido.

Así, se ha condenado a Jong Woo Son, de 23 años, por ser principal responsable de esta operación, bajo acusación de nueve cargos. Del mismo modo, ha sido acusado y condenado en Corea del Sur, cumpliendo condena actualmente.

Así se desmanteló esta gigantesca web

Según cuenta el Departamento, a través del rastreo de las transacciones de bitcoin, los agentes especiales del IRS-CI pudieron determinar la ubicación del servidor Darknet, identificando así al administrador del sitio web, así como rastrear la ubicación física del servidor del sitio. 'Welcome to Video' no era tan solo una página para distribuir vídeos, sino una comunidad pedófila que permitía a sus usuarios mantenerse en contacto. Las imágenes, actualmente bajo análisis del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), contenían más de 250,000 videos únicos.

Tras el rastreo, se logró acceder a la información personal del administrador del sitio web, así como descubrir las operaciones que había realizado moviendo bitcoins a sus cuentas bancarias. Como leemos en la acusación, este rastreo se llevó a cabo con Cainalysis, un software que permitió realizar el seguimiento de los pagos que llegaban a la cartera del responsable.

"Los sitios Darknet que se benefician de la explotación sexual de niños se encuentran entre las formas más viles y reprensibles de comportamiento criminal. Esta Administración no permitirá que los depredadores infantiles usen espacios en línea sin ley como escudo. El anuncio de hoy demuestra que el Departamento de Justicia sigue firmemente comprometido a trabajar estrechamente con nuestros socios en Corea del Sur y en todo el mundo para rescatar a las víctimas infantiles y llevar ante la justicia a los autores de estos crímenes abominables". DoJ.

Esta información apunta a que el administrador de la página web realizaba transacciones a través de American Bitcoin, lugar al que proporcionó sus datos reales (teléfono, nombre real, cuenta de correo electrónico), lo cual permitió a las autoridades operar con relativa facilidad.

Por el momento, se han arrestado 53 presuntos pedófilos, y el total de investigados asciende a 337 personas de países como Australia, Brasil Canadá, República Checa, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Polonia, Arabia Saudita, España, Suecia y Emiratos Árabes Unidos

Se cuenta del mismo modo, que aquellos fondos enviados por usuarios para financiar la página web, y los cuales están tratando de recuperarse, se devolverán a las víctimas de los delitos.

Más información | DoJ