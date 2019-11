Disney acaba de hacer oficial que Disney+ llegará a España el 31 de marzo de 2020. En esa fecha el servicio también llegará a Reino Unido, Alemania, Francia e Italia, que se sumarán a Países Bajos, donde debuta dentro de cinco días, y donde ya se han estado realizando pruebas de funcionamiento.

En estas pruebas, el público ya ha podido hacer pruebas gratuitas, y la calidad del servicio ha sido satisfactoria. En cualquier caso, lo más interesante del caso holandés es que ya hemos podido conocer el precio de Disney+ en un país europeo: 6,99 euros. Disney no ha confirmado que vaya a lanzar a ese precio en el resto de países, pero tendría sentido que así fuera.

