Disney saca a relucir su mayor arma contra Netflix con un paquete con Disney+, Hulu y ESPN+ por 12,99 dólares

Que la llamada "guerra del streaming" era algo que se iba a recrudecer enormemente con la llegada de servicios como Disney+ y Apple TV+ era algo que podía intuirse desde el anuncio de ambas plataformas, dada la potencia de recursos en contenidos y en inversión de la que disponen ambas compañías. También podía imaginarse que Disney en un futuro podría usar el as en la manga de lanzar un bundle o paquete con Hulu.

Pero lo que no cabía esperar es que se anunciara tan pronto y con un precio tan rompedor como aparentemente resulta, pues por 12,99 dólares, la compañía ofrecerá conjuntamente los catálogos de Disney+, Hulu y ESPN+ en Estados Unidos. Un ataque directo a la línea de flotación de Netflix, que por ese precio ofrece el plan Estándar, el primero en disponer de contenidos en HD y con dos visualizaciones simultáneas.

Un paquete que puede cambiarlo todo (más)

La competición que está a punto de comenzar en Estados Unidos (Bob Iger, CEO de Netflix, dijo en la conferencia que de momento "no hay nada que anunciar" internacionalmente) puede ser un reflejo de lo que nos espera a nivel internacional en los próximos años, y es relevantísima para el mercado de aquel país porque Netflix, que tiene una posición hegemónica con 60,1 millones de usuarios, ha perdido clientes de un trimestre a otro por primera vez desde al menos 2013.

Además, durante el anuncio del paquete de Disney+, Hulu y ESPN+, Disney ha anunciado que al igual que Disney+ por separado, el bundle podrá contrararse a partir del 12 de noviembre. Es decir, que no habrá que esperar mucho para ver los efectos de esta bomba.

Pagando lo mismo que por Netflix en Full HD, el usuario gana tres servicios con contenidos premium, estrenos y 4K

Y es una bomba no sólo por el detalle del precio frente a Netflix, sino porque el usuario podrá ahorrar casi 5 dólares frente a la contratación de cada servicio por separado, porque la resolución base será 4K (frente al Full HD del plan competidor de Netflix), y cómo no, por el catálogo tan aplastante con el que Disney ha prometido contar pronto a nivel de películas y series propias, tanto de Marvel, como de Pixar y Disney, con estrenos exclusivos como 'Aladdin', 'El Rey León', 'Capitana Marvel' y 'Vengadores: Endgame'. Eso sí, más allá de 'Capitana Marvel', que se anunció como presente en el lanzamiento, habrá que ver cómo es la estrategia final en cuanto a plazos de disponibilidad tras el estreno en cines.

En ese sentido, incluso aunque el catálogo pueda llegar a considerarse temático y de nicho, son tan enormes los ingresos que Disney está obteniendo en cines estreno tras estreno que si su éxito se traslada a Disney+ les dará para crecer enormemente. Y no hay que olvidar el catálogo de Hulu, que cuenta con auténticas joyas como 'El cuento de la criada' y de lo que les aportará ESPN+: partidos de la MLB, NHL, MLS, PGA Tour, UFC, torneos de Grand Slam de tenis, rugby y el catálogo completo de ESPN Films.

Queda esperar a ver cómo es Disney+ cuando llegue en noviembre y ver disponibilidad en dispositivos (aún no han cerrado acuerdos con Amazon o Apple), visualizaciones simultáneas, etc. Bob Iger no rebaja la expectación con declaraciones como que se trata "del producto más importante que la compañía ha lanzado en su mandato".

Vía | Xataka