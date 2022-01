Los docentes creen que suprimir la asignatura de Informática reducirá las vocaciones tecnológicas: "no basta con saber usar el móvil"

Hace unos días, durante una entrevista en la TV francesa, le preguntaron al candidato presidencial Éric Zemmour si, además de latín y griego —cuya recuperación en el currículo escolar él promueve—, también implantaría el aprendizaje de los "lenguajes de la era digital", como "Python, PHP o JavaScript".

Casi al mismo tiempo, aquí al sur de los Pirineos (donde el griego no será obligatorio ni en el bachillerato de humanidades), salía a la luz la intención del actual Gobierno de suprimir además la asignatura de Tecnologías de la Información y la Comunicación, tradicionalmente conocida como la 'asignatura de Informática', con ocasión de la puesta en marcha de nuestra enésima reforma educativa, la LOMLOE.

Según el ministerio, la asignatura de Informática no desaparece, se convierte en una 'competencia' transversal

Pilar Alegría, la ministra de Educación y Formación Profesional, ha afirmado que técnicamente, la asignatura no desaparece, sino que se convierte en una 'competencia transversal':

"El currículo educativo con esta ley cambia y se introduce un concepto para trabajar a nivel de competencia. La competencia digital o tecnológica traspasa y recorre todo el currículo educativo, desde la educación infantil hasta educación primaria y Bachiller".

Pero eso no es lo mismo que mantener una asignatura, igual que usar ordenadores en los ministerios no es lo mismo que contar con un Ministerio de Tecnología. Ezequiel Jerez, portavoz de la Asociación Andaluza de Profesores de Informática (Aapri), no comparte en declaraciones a El Confidencial la idea de la ministra de que la asignatura equivalga a "adquirir competencias digitales",

"no debemos enseñar a un niño a usar un ordenador, porque eso lo aprende en casa. [En el colegio] tiene que familiarizarse con bases de datos o programación. Conocimientos aplicables a muchas asignaturas universitarias".

Actualmente, aunque Informática no era una asignatura obligatoria, la LOMCE sí la citaba expresamente entre aquellas que los centros podían elegir ofrecer como materias opcionales. Ahora, sin embargo, queda en manos de las comunidades autónomas seguir incluyendo esta asignatura u otra similar… o pasar por completo de este campo del conocimiento.

Un vistazo a… Cómo solicitar el CERTIFICADO DIGITAL de PERSONA FÍSICA de la FNMT

¿Qué consecuencias puede tener esta decisión?

Y esto ocurre justo cuando profesionales y profesores habían empezado a poner sobre la mesa la necesidad de declararla obligatoria "al menos en los dos cursos de Bachillerato". Ahora, varias organizaciones de la sociedad civil, desde la Soc. Científica Informática de España a la Conferencia de Directores y Decanos de Informática han comenzado una recogida de firmas para solicitar la rectificación del Ejecutivo:

"Habla de un proceso de transformación digital y los conocimientos básicos para entender cómo funciona esta materia se alejan de las enseñanzas de los más jóvenes".

LA SOCIEDAD: Tenemos un serio problema de falta de formación informática en nuestros menores. Las asignaturas optativas de informática en la educación reglada se quedan cortas. Hay que profundizar.



EDUCACIÓN: ¡Pues las quitamos!https://t.co/4yTmaDUxEb — P. Duchement🍏 (@PDuchement) January 19, 2022

Manuel Enciso, director de la ETSI Informática de la Univ. de Málaga, afirma en declaraciones a Diario Sur no comprender cómo es posible que desaparezca esta asignatura precisamente en un momento en el que las empresas tecnológicas españolas afirma tener serios problemas para encontrar suficientes profesionales en nuestro país. Su miedo es que, además, esta decisión dificulte la labor de los docentes universitarios:

"Puede llegarnos un estudiante sin haber tocado nada de informática en Bachillerato. Las vocaciones hay que trabajarlas desde Primaria o Secundaria: a los jóvenes no les estamos dando la oportunidad de conocer la vocación tecnológica. Sin haberla estudiado es difícil que se inclinen por una carrera tecnológica. Y, si lo hacen sin haber tenido un contacto anterior, el fracaso académico está asegurado". "La programación es un nuevo idioma que es necesario conocer… porque usar el móvil o una tableta no nos da las competencias digitales".

El año pasado, el secretario del Consejo de Colegios de Ingeniería Informática, José García Fanjul, afirmaba que la falta de conocimientos de informática era un problema estructural de la sociedad española, atribuible a su nula presencia en la educación primaria, y señalaba lo paradójico de que el Gobierno estuviera dedicando millones a proyectos sobre inteligencia artificial, mientras

"nadie le está explicando a los niños qué es la inteligencia artificial […] estamos formando a ciudadanos que creen que la informática es algo parecido a la magia".

Imagen | Harris County Public Library