Dropbox compra HelloSign para mejorar la firma electrónica en sus documentos

Tras salir a bolsa en marzo de 2018, Dropbox no está logrando hacer crecer su valoración bursátil, pese a que sus resultados financieros está superando las expectativas de los analistas en los últimos trimestres. Así, su valor actual está en 23,90 dólares por acción, mientras que su valor inicial en el momento de su Oferta Pública de Venta, su acción salió a 28,97 dólares.

Una compañía con un producto tan concreto y especializado, y que funciona bien pero cuyos competidores imitan de forma gratuita e integrados en un ecosistema tan fuerte como puede ser el de Google, necesita mejoras para atraer. Por ello, para hacerse más fuerte en el mercado, la compañía ha anunciado la compra de HelloSign por 230 millones de dólares. Así pasa a competir con Adobe y DocuSign, y gana una base de usuario de 80.000 usuarios que ya usan el servicio.

Según informa CNBC, se trata de la adquisición más grande de Dropbox desde que se fundara en 2007. En ese período la compañía se ha mantenido independiente, pese a que oficialmente ha recibido ofertas de compañías como Apple, que quiso comprarla por 800 millones.

¿Cómo crecer donde reina lo gratuito?

Dropbox quiso continuar su camino por sí misma, pero Apple con iCloud, Microsoft con OneDrive (1 TB en Office 365), o Google Drive y sus 15 GB gratuitos (y los precios corporativos) no se lo ponen nada fácil. Así, la compañía intenta aumentar su valor más allá de su algoritmo de sincronización de archivos y de su interfaz, que a día de hoy no tienen rival pero no son suficientes. Paper es una gran apuesta, pero también lo tiene complicado para hacerse con un hueco.

La compra de HelloSign tampoco supone algo revolucionario, pero sí añadir comodidad y conveniencia a la ecuación. Las que supone no tener que salir del servicio para firmar y rellenar documentos, una actividad algo tediosa para muchas empresas que manejan mucha documentación. No sólo se firma, sino que también permite pedir a contactos firmar en un apartado de un documento.

HelloSign tiene unos 117 empleados, y ha recibido inversión de Y Combinator y otros grandes como Alphabet GV y Greylock Partners. Ahora sólo queda ver si estas novedades pueden hacer crecer los ingresos de Dropbox, pero como Jobs dijera de la compañía "es una función". Es decir, cualquiera puede llegar y copiarla.