Durante unas horas mucha gente fue millonaria: un error disparó el precio de las criptomonedas en Coinbase

Imagina despertarte una mañana y ver que en tu cartera tienes prácticamente dinero ilimitado. Esta era la situación de muchos usuarios de CoinMarketCap y Coinbase el pasado martes. Y es que los mencionados sitios web mostraron picos de precios exageradamente altos en varias de las criptomonedas del mercado. Esto, como es lógico, dio lugar a confusión, haciendo que muchos de sus usuarios creyeran transformarse en multimillonarios.

Los valores fueron tales que, en las cifras del proveedor de datos de crypto aparecía el bitcoin con un valor de más de 800.000 millones de dólares por unidad, algo tremendamente alejado de su valor real. Sin embargo, no fue la única criptomoneda afectada, ya que el error hizo que prácticamente todas ellas mostraran precios totalmente descabellados.

Actualmente no hay forma de saber qué ha podido provocar este fallo. Desde CoinMarketCap estaban al tanto de la situación y su equipo de ingeniería estaba tratando de solventar el error, una situación que se extendió durante un par de horas. Finalmente dieron con la solución, aunque desde el sitio web aseguran que no saben qué pudo causarla.

