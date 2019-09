EA abre pruebas de Project Atlas, su nuevo servicio de streaming de videojuegos: así puedes registrarte para ser betatester

Aunque es Google la que ha estado haciendo mucho ruido con Stadia, cuyo lanzamiento es inminente, empresas como Electronic Arts ya hablaban de su propio proyecto de videojuegos en streaming hace casi un año.

Project Atlas es el nombre de la apuesta de EA para permitir a los usuarios jugar sin importar el hardware que posean puesto que todo será procesado en sus servidores. Y ahora están listos para que los primeros jugadores puedan probar en lo que han estado trabajando.

Como lo explicó Ken Moss, CTO de Electronic Arts, en un artículo en Medium, a partir del 9 de septiembre de 2019 estarán abriendo por primera vez una fase de pruebas técnicas de su nueva plataforma de gaming en la nube.

Cómo puedo participar y qué necesito

La beta comenzó hoy 10 de septiembre a las 7:00 am hora de España y continuará por las siguientes dos semanas. Para participar solo necesitas tener una cuenta de Origin y unirte desde este enlace a las pruebas de juego de la comunidad de EA con tu cuenta.

Unirte al programa de pruebas de EA no garantiza que seas elegido para participar en las pruebas de Project Atlas, pero no existe ninguna otra manera de intentar ser seleccionado, al menos para el público en general.

También aségurate de actualizar tu perfil de playtesting desde los ajustes de tu cuenta para mejorar tus posibilidades. En cuanto a la velocidad de conexión necesaria, en PCMag reportan que un representante de la empresa dijo que Project Atlas requerirá al menos una conexión de entre 5 Mbps a 30 Mbps.

A 5 Mbps los juegos se verán a definición estándar 480p. Las pruebas de Project Atlas solo estarán disponibles inicialmente en PC, y si eres seleccionado deberás descargar una aplicación de 15 MB en tu ordenador.

Los juegos disponibles serán FIFA 19, Titanfall 2, Need for Speed Rivals y Unravel. Las especificaciones de hardware de tu ordenador no son importantes.