Google Stadia: dudas resueltas, dudas que nos quedan y la letra pequeña

Google Stadia es la nueva plataforma de videojuegos completamente basada en la nube cuyos detalles más importantes acaban de ser anunciados por Google. Sin embargo, aunque ya desvelaron precio, catálogo inicial y fecha de lanzamiento para el próximo 14 de noviembre, nos quedan varias dudas, especialmente por tratarse de algo tan novedoso.

¿Se puede jugar gratis? ¿Qué pasa con mi partida si se cae mi conexión? ¿Funcionará con algún otro navegador que no sea Chrome? etc. Nosotros hemos revisado en detalle toda la información que he proporcionado Google en grande, y también la letra pequeña para resolver la mayoría de tus dudas.

Tipos de suscripción

Google Stadia, en teoría, puede usarse completamente gratis. La suscripción llamada Stadia Base estará disponible a partir del 2020 en los mismos dispositivos y podrás jugar todos los juegos que quieras a 60 FPS. La cuestión es que el máximo de resolución será de 1080p y el sonido solo será estereo, y no tendrás acceso a ningún juego gratuito, deberás comprar los juegos de forma individual como en cualquier plataforma.

Si cancelas tu subscripción a Stadia Pro, puedes seguir jugando a los juegos que hayas comprado en Stadia Base sin necesidad de subscripción

La suscripción a Stadia Pro tendrá un precio de 9.99 euros al mes y permitirá la transmisión de contenido hasta en 4K con sonido envolvente 5.1. Esta suscripción te dará acceso a juegos gratuitos publicados "regularmente", y también promete descuentos exclusivos para juegos específicos.

El primero de esos juegos es Destiny 2: The Colecction, y hasta ahora no sabemos sobre ningún otro juego gratuito incluido en la suscripción, ni el intervalo de tiempo que pasará entre cada juego gratis que se dará a los suscriptores de Stadia Pro.

Juegos disponibles

El catálogo de lanzamiento de Stadia, de momento, cuenta con 30 juegos de estudios conocidos, algunos lanzados recientemente, otros que aún no han sido lanzados como Baldur's Gate 3 o Borderlands 3, e incluso un exclusivo made in Spain: Gylt.

Destiny 2: The Colecction (disponible con la "Founders Edition")

Baldur's Gate 3'

Gylt (exclusivo)

Get Packed

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint

The Division 2

Assassin's Creed Odyssey

DOOM

NBA 2K19

Tomb Raider

Rise of the Tomb Raider

Shadow of the Tomb Raider

Darksiders Genesis

Dragon Ball Xenoverse 2

Wolfenstein: Youngblood

Power Rangers: Battle For The Grid

Metro Exodus

Thumper

GRID

SAMURAI SHODOWN

Football Manager 2020

The Elder Scrolls Online

The Crew 2

Trials Rising

Borderlands 3

Farming Simulator 19

Mortal Kombat 11

Rage 2

FINAL FANTASY XV

Just Dance 2020

Solo Destiny 2 estará incluído de forma gratuita con la suscripción a Stadia Pro, todos los demás juegos deberás comprarlos por separado. Los juegos se compran desde la plataforma de Google desde la web o usando sus aplicaciones para iOS o Android.

En 2020 también podrás jugar cualquier juego que hayas comprado de forma gratuita usando Stadia Base

Si cancelas tu suscripción a Stadia Pro, perderás el acceso a los juegos disponibles en la suscripción así como cualquier extensión o contenido adicional que hayas comprado para esos juegos. Las extensiones de contenido no se reembolsan. Si vuelves a activar la suscripción, se reestablecerá tu acceso a los juegos reclamados, incluidas las extensiones de contenido que hubieras comprado.

Qué velocidad de Internet necesito para usar Google Stadia

Una buena conexión a Internet es lo primordial. Google explica que la resolución de Stadia oscila entre 4K y 720p dependiendo de tu velocidad. Así pues, si tienes una conexión de 35 Mbps o más, podrás jugar a 4K con sonido envolvente 5.1, a 60 FPS.

Si tu conexión ronda los 20 Mbps podrás jugar a 1080p, a 60 FPS y con sonido envolvente 5.1. La conexión mínima recomendada es de 10 Mbps, lo que te ofrece la experiencia más limitada sin vídeo HDR, solo a 720p y con sonido estéreo.

Test de velocidad para Google Stadia

Si quieres comprobar tu conexión para saber qué tan bien te funcionaría Google Stadia, puedes hacerlo desde el test de velocidad que la misma Google ha puesto a disposición de los usuarios.

Pero, no olvides la letra pequeña: esa prueba de velocidad es un indicador general de la calidad de tu conexión, pero no garantiza que puedas jugar con Stadia. Tu experiencia de juego depende de varios factores, como tu dispositivo, tu proveedor de servicios de Internet y otras actividades que consuman ancho de banda (por ejemplo, descargar o compartir archivos y usar otros servicios de streaming).

"Si pierdes la conexión, Stadia mantendrá el juego durante varios minutos en el mismo punto en el que se produjo la interrupción para que puedas volver a conectarte rápidamente sin perder tu progreso. Además, si el ancho de banda fluctúa, Stadia se ajustará para ofrecer la mejor calidad visual posible en todo momento.”

Sin embargo, Google también ha explicado que incluso con 10 Mbps podrías llegar a recibir el contenido en 1080p, pues Stadia se adaptará para ofrecerte la mejor calidad posible según la conexión que tengas en ese momento.

El otro detalle está en la latencia, puesto que aunque esto es contenido en streaming como por ejemplo, YouTube, no solo estás descargando el contenido que se transmite, estás enviando información porque controlas el juego.

Google dice que ha invertido mucho para tener centros de datos cerca de muchos usuarios, así que cualquiera que tenga unos tiempos aproximados de ida y vuelta de 40ms de un Punto de Presencia de Stadia "debería tener una experiencia genial".

Qué necesito comprar para jugar con Google Stadia

Técnicamente no necesitas comprar nada aparte del juego, al menos en 2020 cuando esté disponible la versión gratuita: Stadia Base. No es necesario que compres un Chromecast, ni un mando de Stadia.

Puedes usar tu mando de Xbox o de PlayStation por ejemplo, o muchos de los mandos populares siempre que sean conformes a HID con conexión por cable USB o Bluetooth. Esto es siempre que juegues desde tu ordenador con Chrome o en un dispositivo móvil.

Si juegas con Stadia Base desde Google Chrome en tu ordenador con teclado y ratón, solo tendrías que pagar por el juego

Si juegas desde Chrome en tu ordenador, puedes incluso usar tu ratón y teclado. Ahora, para jugar desde un televisor es necesario usar un mando Stadia y un Chromecast Ultra.

Ambos dispositivos están a disponibles ya en preventa con la versión Founder's Edition de Stadia. Esta tiene un precio de 129 euros en España, incluye 3 meses de Stadia Pro, la insignia Founder, un Buddy Pass (un pase de 3 meses de Stadia Pro para un amigo) y un nombre de Stadia.

El mando de Stadia requiere una red Wi-Fi y un dispositivo móvil Android 6.0 Marshmallow o una versión posterior, o bien un iOS 11 o una versión posterior.

Crossplay, otros navegadores, móviles compatibles

Google solo ha dicho que está comprometido a "desarrollar un entorno accesible y acogedor para todos los jugadores y desarrolladores, incluidos los que quieran habilitar la opción de jugar en diversas plataformas". Por ahora no sabemos si habrán juegos compatibles con crossplay para jugar con amigos de otras plataformas.

No tenemos idea por ahora si este servicio llegaría a ser compatible con otros navegadores que no sean Google Chrome, incluso si se tratase de navegadores basados en Chromium, que de esos, sobran.

Una pequeña decepción del anuncio fue la limitada compatibilidad con dispositivos móviles, pues inicialmente, solo podrás jugar con Stadia en los teléfonos Pixel 3 y 3a (3a, 3a XL, 3 y 3 XL).

Sin embargo, podrás comprar juegos y gestionar tu contenido desde cualquier dispositivo con Android M o iOS 11, o versiones superiores de estos sistemas operativos, que pueda ejecutar la aplicación Stadia.