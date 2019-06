Google Stadia ya está aquí: este es el catálogo, la disponibilidad y el precio de la plataforma que busca una revolución gamer

Por fin. Google Stadia ya está aquí con todos sus detalles. Meses después de haber desvelado sus intenciones y la existencia de la rumoreada plataforma, los de Mountain View han revelado todos los detalles sobre Google Stadia en un evento que han bautizado como Stadia Connect.

Si en marzo supimos que el servicio se basaría en el streaming de videojuegos a través de la nube, la posibilidad de jugar en cualquier plataforma en la que Google Chrome estuviese disponible, el soporte de una resolución máxima de 4K HDR a 60 fotogramas por segundo y la disponibilidad de un mando propio, el Stadia Controller, hoy sabemos lo que nos faltaba.

Conocemos el catálogo de videojuegos que incorporará, con títulos como Destiny 2 o Assassin's Creed Odyssey; la fecha de lanzamiento de la plataforma, el 14 de noviembre; la fecha en la que se inician las reservas, hoy mismo; y el que seguramente sea el dato más esperado, el precio de Stadia: 9,99 euros al mes en España. Aunque esta cifra y todo lo demás requieren una explicación.

Dos modelos de suscripción, Stadia Pro y Stadia Base, y un paquete Founder's Edition

Google ha anunciado que su servicio Stadia llegará con dos modelos de suscripción bien diferenciados. Por un lado tendremos Stadia Pro, una suscripción que llegará en noviembre y que por 9,99 euros al mes nos ofrecerá acceso a ciertos juegos a la prometida resolución de 4K unida a esos 60 fotogramas por segundo de los que ya nos hablaron.

Este modelo se basará en el empleo de un Chromecast Ultra, capaz de proporcionar esa alta resolución, y en el acompañamiento del Stadia Controller que ya conocimos en marzo. Stadia Pro ofrecerá acceso a videojuegos concretos, incluidos en la cuota mensual, aunque los usuarios podrán comprar otros títulos —seguramente los más destacados— individualmente. Y prometen "descuentos exclusivos".

Stadia Pro costará 9,99 euros al mes e incluirá algunos juegos, mientras que Stadia Base será gratuito e implicará necesariamente la compra de títulos individuales

Por otro lado tendremos Stadia Base, el segundo modelo de esta plataforma de videojuegos sin consola que, en principio, será gratuito y llegará en 2020. Cabe destacar que este será el plan que disfruten quienes se suscriban a Stadia Pro y cancelen la suscripción a posteriori; aunque la buena noticia es que podrás seguir jugando a los juegos que hayas comprado sin necesitar la suscripción.

Si se cancela la suscripción de Stadia Pro, los usuarios se quedarán con Stadia Base, plan gratuito en el que podrán seguir jugando a sus juegos comprados sin necesidad de suscripción

¿Dónde está el truco, por decirlo de alguna manera, de Stadia Base? En que el streaming estará limitado a 1080p y, sobre todo, en que todos los juegos deberán comprarse individualmente. Este modelo puede resultar ideal para aquellos usuarios más escépticos de las plataformas de juegos en la nube.

Por último, cabe destacar que Google ha preparado un paquete especial con el que dar la bienvenida al servicio, el cual permitirá jugar desde el primer día. Llamado Stadia Founder's Edition, ofrecerá el mando de Stadia color night blue exclusivo, un Chromecast Ultra, una suscripción de 3 meses al servicio para el comprador y otra igual para un amigo, llamado Buddy Pass, el videojuego Destiny 2: The Collection, un juego que será free to play, y la exclusividad de poder elegir tu Stadia Name. ¿El precio del paquete? 129,99 euros en España.

Podrán comprarse mandos separados, pero los colores se reducirán la blanco, negro y wasabi, un verde clarito. Costarán 70 euros.

Destiny 2, Assassin's Creed Odyssey, The Divison 2... y 28 juegos más desde la nube

Seguimos por los juegos. Todos recordamos lo poco que supo la presentación que en marzo llevó a cabo Google. Y es que terminó sin que apenas supiésemos nada sobre los juegos que iba a ofrecer Stadia. Vimos un poco de Assassin's Creed y DOOM Eternal, pero poco más. Decepcionante.

Google ha preparado el lanzamiento de Stadia con un catálogo inicial de 31 juegos

Hoy, por fortuna, sí tenemos más información sobre el catálogo. Según han desvelado sus responsables durante la presentación celebrada este jueves, la plataforma de streaming de videojuego reunirá en su lanzamiento un total de 31 juegos. El catálogo de Stadia lo encontraremos formado por juegos como Destiny 2, Assassin's Creed Odyssey, The Divison 2, DOOM y los tres juegos de la saga de Tomb Raider, entre otros.

La lista completa es la siguiente:

DRAGON BALL XENOVERSE 2

DOOM Eternal

Wolfenstein: Youngblood

Destiny 2

Power Rangers: Battle For The Grid

Baldur's Gate 3

Metro Exodus

Thumper

GRID

SAMURAI SHODOWN

Football Manager 2020

Get Packed

The Elder Scrolls Online

The Crew 2

The Division 2

Assassin's Creed Odyssey

Ghost Recon Breakpoint

Trials Rising

NBA 2K

Borderlands 3

Farming Simulator 19

Mortal Kombat 11

Rage 2

FINAL FANTASY XV

Gylt

Tomb Raider Trilogy

Darksiders Genesis

Just Dance 202

Juegos conocidos y reconocidos que auguran un futuro interesante. Sobre todo si tenemos en cuenta que en el anuncio de marzo, durante la Game Developers Conference 2019, estudios como Ubisoft, id Software, 2K Games, Tequila Works o Square Enix se subieron al escenario apoyar la nueva plataforma de Google.

Requisitos y disponibilidad

La plataforma Stadia emplea la potente infraestructura de Google para funcionar en la nube y, además, ha contado con una inversión exclusiva para asegurar su fiabilidad. Para que nos hagamos una idea, su potencia es de 10,7 teraflops, más que Playstation 4 y Xbox One X unidas. Una auténtica bestialidad sobre el papel que habrá que ver cómo se desenvuelve en el día a día.

En cualquier caso, Google ha dispuesto unos requisitos mínimos para Stadia. El servicio recomienda una conexión mínima de 10 Mbps de bajada y 1 Mbps de subida, teniendo en cuenta que para aprovechar todavía más su potencial en 1080p HDR a 60 fotogramas por segundo y sonido 5.1 se requerirá una velocidad mínima de 20 Mbps. Para elevar la resolución a 4K, aprovechando su máxima potencia, necesitaremos entre 30 y 35 Mbps, la velocidad recomendada para su mejor funcionamiento.

Solo quienes adquieran el paquete Stadia Founder's Edition podrán acceder a la plataforma desde su lanzamiento en noviembre

Si quieres conocer las capacidades de tu conexión al respecto de Stadia, Google ha habilitado una prueba de velocidad que pronosticara su idoneidad o no.

Stadia funcionará, según han anunciado, en televisor, ordenadores de sobremesa, portátiles y móviles, empezando en este caso por Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a y Pixel 3a XL. El servicio estará disponible mediante la suscripción Stadia Pro a partir de noviembre en países como España, Reino Unido, Canadá o Estados Unidos.

Además, a partir de hoy mismo, encontraremos en preventa en ciertos mercados el paquete Founder's Edition. En España se vende por 129,99 euros. Se enviará en noviembre y será la única vía para disfrutar de Stadia Pro desde el primer día.