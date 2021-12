Edge pasa a informar a Microsoft de las búsquedas que haces en el navegador, sea cual sea el buscador, pero puedes desactivarlo

Microsoft Edge puede enviar, por defecto, a Microsoft los resultados de cualquier búsqueda hagas en el navegador. La función no se limita a Bing Search, sino que informa a Microsoft sobre las búsquedas en todos los motores de búsqueda, incluidos Google, DuckDuckGo o StartPage, que realicen los usuarios de Edge, si la configuración está activada.

Un periodista de gHack abrió Microsoft Edge hoy y vio que la Asistencia de Microsoft Edge le mostró una ventana emergente poco después del inicio. Le decía que podía ayudar a Microsoft a mejorar las búsquedas y que Microsoft "recogerá los resultados de las búsquedas que hagas en el navegador para mejorar los productos y servicios de Microsoft".

También aclaraba este anuncio que los datos recogidos por Microsoft "nunca se asocian" con el usuario o el dispositivo.

Efectivamente, el periodista accedió a los ajustes y ahí comprobó que Microsoft Edge le había activado esta posibilidad que antes estaba desactivada. Personalmente, lo he revisado en mi navegador y la función se mantiene desactivada, así que lo recomendable es que cada usuario de Edge eche un vistazo a su configuración.

Dónde se activa y desactiva esta función de rastreo

El ajuste en cuestión se llama "Ayudar a mejorar los productos de Microsoft enviando los resultados de las búsquedas en la web", y se encuentra en la sección de privacidad. Accede a tu navegador Edge y en los tres puntos horizontales ubicados en la esquina superior derecha pulsa. Accede a la configuración. Una vez dentro de la configuración busca en la columna derecha la opción de "Privacidad, búsqueda y servicios".

Aparecen varias opciones donde puedes ir controlando tu privacidad en varios ámbitos de uso del navegador (por ejemplo, me enteré ahora que tenía activada la opción de permitir que los sitios comprueben si tiene métodos de pago guardados" algo que no me interesa tener activado). Y ahí mismo puedes ver si está activada la función que dice así: "ayude a mejorar los productos de Microsoft enviando los resultados de las búsquedas en la Web". Si la pestaña está en blanco y hacia la izquierda, está desactivado. Si está en azul y a la derecha activado. Ahí puedes decidir qué hacer.

Con ello activado, Microsoft puede recopilar Microsoft puede recopilar el término que buscas, los resultados de la búsqueda que se te muestran, la interacción que hagas con los resultados de la búsqueda, incluidos los enlaces en los que se hace clic y los datos demográficos, según información específica de Microsoft.