En EE.UU está de moda pedir a los repartidores de Amazon que bailen mientras los graban con la cámara: acceden por miedo

Las redes sociales nos están permitiendo ver una nueva tendencia que consiste en que un comprador de Amazon pide al repartidor que haga algo delante de la cámara que vigila la puerta de su casa. Suelen ser cosas ridículas, como que baile. Pueden ponerlo en un mensaje al hacer su compra o con un cartel a la puerta de la casa.

El comprador comparte estas imágenes en sus redes sociales, a veces para mofarse del trabajador otras veces porque parece que se sienten muy imaginativos y quieren compartir sus "brillantes"; mientras el repartidor lo ha hecho simplemente para que no le dejen malas referencias que pongan su trabajo -precario- en peligro.

La periodista de The Guardian en Estados Unidos, Kari Paul, compartió uno de estos vídeos que descubrió en su cuenta de Twitter. Una compradora de Amazon puso en su TikTok un vídeo de un joven repartidor bailando y en ese mismo TikTok comenta que ha puesto un cartel en la puerta pidiendo a los conductores que bailen y que "Este lo ha hecho genial, ¿alguien lo conoce?".

Love this “make my underpaid Amazon driver dance and then record it with my personal internet connected surveillance device and put it on social media” stage of capitalism pic.twitter.com/nwylTKwp7Q