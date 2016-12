Handbrake 1.0 ya está aquí después de 13 años en desarrollo

Freed Brooks, el autor del libro The Mythical Man-Month sobre la gestión de proyectos de software, acuñó una frase muy curiosa: ¿Cómo es que un proyecto de software consigue retrasarse un año? Día a día. Y no le falta razón. Hay programas que se quedan en el llamado developement hell muchísimo tiempo. Por ejemplo, The Last Guardian.

Este bien podría ser el caso de Handbrake, que 13 años después de que empezase su desarrollo por fin ve su versión 1.0 liberada según ellos mismos han dicho en su web oficial. Al menos, en este caso, se iban lanzando versiones 0.X.X con el tiempo (la versión 0.9.3 se liberó en 2008) y se iba actualizando la aplicación poco a poco.

¿Qué es Handbrake?

Para quienes no lo conozcan, Handbrake es un proyecto de Software Libre que empezó como un conversor de DVDs a archivos de vídeo. Ahora puede también puede convertir vídeo desde casi cualquier formato, y permite convertir cualquier disco DVD o Blu-Ray (que no tenga la protección contra copia) a formatos mp4 o mkv.

El programa es muy fácil de usar y ofrece opciones avanzadas a os usuarios que quieran un mayor control del proceso de conversión. En el mejor de los casos, todo lo que tienes que hacer es elegir uno o varios archivos de vídeo y elegir uno de los presets de salida que ofrece. Lo siguiente es empezar la conversión en sí.

Entre sus características podemos destacar la amplia colección de presets que acabamos de mencionar, una extensa lista de codecs con los que funcionar y una amplia sección de personalización manual del archivo de salida para un control mucho más afinado.

Vale la pena destacar que se trata de un programa totalmente multiplataforma, con lo que se puede instalar en Linux, OS X y Windows.

Las novedades de Handbrake 1.0

Handbrake 1.0 es una gran actualización que trae un buen número de cambios. Hablar de todos ellos nos llevaría mucho tiempo, así que vamos a intentar centrarnos en los más importantes que presenta esta herramienta.

En primer lugar tenemos la llegada del soporte para el codecIntel QuickSync H.265/HEVC, que funciona en los procesadores SkyLake y posteriores. También con la nueva versión habrá por fin soporte para vídeos 4K y nuevas funciones para convetir vídeo para múltiples dispositivos.

Los usuarios de Windows han sido los que más mejoras específicas han recibido. Para empezar, el tamaño del instalador se ha reducido considerablemente, se ha añadido la posibilidad de pausar y reanudar los procesos de conversión y se ha eliminado el codec DVXA.

Por ahora Handbrake sigue sin ser compatible con APIs como NVENC y AMDAPP, que mejoran notablemente el ritmo de las conversiones ya que sacan el máximo provecho a las tarjetas gráficas. A pesar de todo, Handbrake sigue siendo una excelente herramienta gratuita que vale la pena probar.

