El "duopolio" Google - Facebook rebela a los medios tradicionales

Para la mayoría, Google y Facebook se han convertido en herramientas imprescindibles para el día a día. El problema es que cada vez tienen más poder sobre las cosas que podemos ver y encontrar, algo que tiene muy descontenta a la prensa estadounidense.

La News Media Alliance, grupo que representa a dos mil medios (entre los que se encuentran nombres tan importantes como The New York Times y The Wall Street Journal), acusan al "duopolio" Facebook - Google de dominar el tráfico de las noticias en Internet. Como podrás imaginar, todo esto significa una cosa: dinero.

Estas compañías dominan el tráfico de noticias en la red, absorbiendo la mayor parte de los ingresos publicitarios. Los medios se ven obligados a entregar su contenido y a jugar según las reglas establecidas de cómo se muestra, prioriza y se monetiza la información. Dichas reglas han convertido a las noticas en producto, dando lugar a noticias falsas que son difíciles de diferenciar de las reales.

David Chavern, CEO de la News Media Alliance, propone que "para asegurar el futuro del periodismo, los medios deberían poder negociar de manera colectiva con las plataformas digitales que controlan la distribución y a la audiencia".

Esto es lo que le han pedido al Congreso estadounidense, buscando asegurar una viabilidad del periodismo local a largo plazo. Se trata de una reclamación que llega en medio de una caída imparable de los medios de comunicación impresos.

Una amenaza mayor que el propio Donald Trump

Chavern ha afirmado en The Wall Street Journal que estos medios "no necesitan reporteros, no buscan en los archivos públicos para destapar la corrupción. Tampoco envían corresponsales a lugares en guerra ni cubren el partido de la noche anterior".

Les acusa de llevarse más del 70% de los 73.000 millones de dólares que se invierten anualmente en la publicidad online. En dicho artículo declara que, independientemente de sus intenciones, este duopolio planeta una mayor amenaza económica que Donald Trump.

