El exchange Bitfinex y la criptomoneda Tether reciben citaciones de reguladores estadounidenses en plena crisis de confianza

La Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos envió citaciones el pasado mes de diciembre a una de las casas de cambio de criptomonedas más importantes del mundo, Bitfinex, y Tether, la compañía responsable de la cripto USDT, cuyo valor se ancla al del dólar estadounidense.

Estas notificaciones de los reguladores estadounidenses se produjeron el 6 de diciembre, según ha confirmado un reportero de The New York Times, y se centran en analizar tanto el popular exchange como la divisa digital vinculada a sus responsables, aunque no han trascendido más detalles sobre las pesquisas. Según Bloomberg, ambas empresas comparten consejero delegado.

2.300 millones de dólares sin verificar

Ayer martes, el medio estadounidense que reveló la noticia citando fuentes que optaron por mantenerse anónimas explicaba que Tether, la empresa tras la divisa que se vincula al precio del dólar y que se ha convertido en un popular sustituto de la moneda fiduciaria estadounidense en los intercambios, no había proporcionado todavía una "evidencia concluyente" de sus reservas de dinero. Según el relato de la compañía, sus moneda virtuales están respaldadas por dólares que mantienen depositados.

Con alrededor de 2.300 millones de USDT en total, con más de 2.200 millones en circulación, deberían tener 2.300 millones de dólares en reservas.

Especialistas dudan de que Tether tenga en reservas lo que vale su criptomoneda, 2.300 millones de dólares estadounidenses

Los más desconfiados se preguntan si verdaderamente Tether tiene esa cuantía y Charlie Lee, creador de Litecoin, deslizaba en un tuit de noviembre la idea de que la subida de precios de criptomonedas del último trimestre del 2017 se hubiese visto favorecida por la impresión de que USDT no estuviese respaldada por dólares. En cambio, otros expertos como Barry Leybovich creen que la suposición de que cada USDT vale 1 dólar igualmente favorece el aumento del valor de Bitcoin por los intercambios de esta divisa hechos en Bitfinex.

A estas sospechas, se une que Tether comparte responsable con Bitfinex. De acuerdo a la información que viene publicando Bloomberg desde finales del pasado año, un hombre llamado Jan Ludovicus van der Velde es CEO de ambas compañías según un portavoz de las mismas, Ronn Torossian. Por otro lado, según los llamados papeles del paraíso desvelados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, otro individuo llamado Phil Potter es un director de Tether, siendo también director de estrategia de Bitfinex.

Sin auditoría completa ni bancos conocidos

En los últimos meses de 2017, el banco Wells Fargo & Co. dejó de desempeñar el papel de banco corresponsal de Bitfinex, al parecer, por el clima de desconfianza que continuaba generándose alrededor de la casa de intercambio. Tras este movimiento, los clientes pasaron a desconocer dónde se almacena el dinero que se mueve en el exchange.

El portavoz, Torossian, no quiso comunicar esta información a Bloomberg si no firmaban un acuerdo de no divulgación. Un extremo al que se negó el medio. La confianza sobre Tether, sin embargo, parece continuar intacta dados los precios que se manejan en los mercados. En el momento de escribir estas líneas, 1 USDT se intercambiaba por 0,994527 USD.

La auditoria reclamada a la compañía por, entre otros, el creador de Litecoin, se intentó llevar a cabo en el pasado por la firma Friedman LLP. En un documento alojado en la web de Tether se asegura que en cuentas bancarias se tenían, el 15 de diciembre, 443 millones de dólares estadounidenses y 1.590 euros. Por entonces, el valor de su divisa estaba en 420 millones. La información, no obstante, anonimiza los nombres de los bancos donde esta cifra estaba depositada.

Pese a las desconfianzas, parece que el mercado respalda el valor de la criptodivisa de Tether

Igualmente, Friedman LLP indicaba en su informe que "no contempla la prueba de los registros contables ni la realización de otros procedimientos realizados en una auditoría o certificación".

Justo esta semana, el lunes, se confirmó que habían roto relaciones. La firma eliminó cualquier referencia a Tether de su web y la empresa dijo que la relación se había disuelto por "los procedimientos terriblemente detallados que Friedman estaba llevando a cabo para la hoja de cálculos relativamente sencilla de Tether". Con ello, dicen, "estaba claro que una auditoría sería inalcanzable en un período de tiempo razonable".

El conjunto de estas sospechas y desconfianzas acompañadas del robo millonario del pasado noviembre cuestionan la credibilidad de una casa de cambios y una cripto peculiarmente vinculadas entre sí. Deberemos estar atentos a las averiguaciones, si trascienden, de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos.

