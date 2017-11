"Nos han robado 31 millones de dólares en criptomonedas", asegura una startup de intercambio de monedas digitales

En un mundo especialmente volátil como el de las criptomonedas, con grandes ejemplos como Bitcoin, Ethereum o Litecoines subiendo o bajando, una divisa digital que prometa mantenerse relativamente estable pueden hacerse un hueco fácilmente. Una de las que lo tiene o tenía es USDT, administrada por la compañía Tether, cuyo valor se ancla al del dólar estadounidense. Hoy ha anunciado un robo valorado en cerca de 31 millones.

"El 19 de noviembre de 2017 se retiraron 30.950.010 USDT de la cartera del tesoro de Tether y se enviaron a una dirección de bitcoin no autorizada", afirman en un anuncio publicado en la web de su plataforma. Según la startup, "los fondos se retiraron indebidamente [...] por acción maliciosa de un atacante externo".

Siendo Tether el emisor del activo gestionado por USDT, dicen que no rescatarán ninguno de los tokens robados y están tratando de impedir que entren en el ecosistema. Además, entre otras medidas, han marcado los tokens para rastrearlos e impedir que el poseedor las cambie a través de su servicio, han bifurcado la red requiriendo una actualización de las carteras, al mismo tiempo que investigan de qué maneras pueden recuperar lo robado.

El Bitcoin cayó, aunque se ha recuperado

El anuncio ha levantado suspicacias en la comunidad, comenzando a circular teorías sobre un posible inside job y su relación con la controvertida casa de cambio Bitfinex, relacionada con otro importante robo.

Sea como sea, el supuesto robo de casi 31 millones de dólares estadounidenses en criptomonedas ha hecho caer al Bitcoin hasta un 5,4 %, la mayor bajada desde el 13 de noviembre. Aunque se ha recuperado con rapidez.

A pesar de esta retirada fraudulenta y otros robos, como los de 50 y 7 millones de dólares en Ethereum hace solamente unos meses, el mercado de las criptodivisas no acusa de una forma notable las dudas que pesan sobre él y el Bitcoin acumula récord tras récord.

