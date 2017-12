El sistema de videovigilancia chino fue capaz de detener a un periodista de la BBC en siete minutos

John Sudworth es un reportero de la BBC que recientemente ha podido experimentar cómo son los sistemas de videovigilancia en China. Las autoridades solo necesitaron siete minutos para localizarlo y detenerlo, demostrando el poder de este tipo de herramientas.

Afortunadamente para Sudworth, todo esto se trata de una mera prueba, y no estamos ante una persecución de carácter política. En el vídeo que aparece a continuación podemos ver en funcionamiento esta tecnología:

How long can a BBC reporter stay hidden from CCTV cameras in China? @TheJohnSudworth has been given rare access to put the world's largest surveillance system to the test pic.twitter.com/vLGQYN7ZB9 — BBC News (World) (@BBCWorld) 10 de diciembre de 2017

Cada persona tiene una ID, vigilando así sus movimientos

Mediante una inteligencia artificial, estas cámaras son capaces de estimar la edad, el género o la etnia de una persona. De esta manera, son capaces de asignarle una ID única a cada persona y estudiar sus movimientos.

Por si fuera poco, pueden establecer conexiones con tus amigos y parientes, así como vincular un determinado vehículo contigo. Al existir tantas cámaras en el país, pueden saber con bastante exactitud con qué personas tienes relación.

Saben cuál es tu vehículo y cuáles son tus seres queridos.

Una vez que envían la orden de captura, en muy pocos minutos pueden averiguar tus movimientos, ya que las principales ciudades están repletas de cámaras de seguridad.

Actualmente hay más 170 millones de cámaras en el país, y piensan añadir 400 millones más en los próximos años. Obviamente, esto despierta mucha controversia en un país en el que las libertades de los ciudadanos no están demasiado claras.

Es un tema muy polémico. Por una parte es muy eficaz a la hora de detener criminales en muy poco tiempo, pero al mismo tiempo reabre el debate de la privacidad en un país en el que la gente no se puede expresar libremente.

